České Budějovice - Hokejisté HC Mountfield za sebou mají nejméně oblíbenou část sezony. Včera totiž zakončili osm týdnů trvající letní přípravu, která probíhala v domácích podmínkách a jejím zpestřením bylo týdenní soustředění v Turecku.

Ernest Bokroš je spokojen s dosavadním přípravem letní přípravy. | Foto: František Panec

Trenér týmu Ernest Bokroš byl s průběhem suché části přípravy prakticky bezvýhradně spokojen.



Splnili jste v průběhu letní přípravy všechno, co jste si předsevzali?

Suchá příprava je vždy částečně ovlivněna počasím a musím říct, že to nám letos přálo. Nezaznamenali jsme žádný týden, ve kterém by pršelo nebo bylo škaredě. Proto jsme se snažili co nejvíce trénovat venku, i když jsme hodně času strávili i v posilovně v IGY, kde jsme měli výborné podmínky. Jezdili jsme na kolech i kolečkových bruslích, chodili do Stromovky. Každý trenér má pro svůj program přípravy a stejně tak i my s Honzou Tlačilem. Ani jednou jsme nemuseli vymýšlet náhradní program a plánovaný objem přípravy se nám podařilo naplnit.



Byl jste spokojen s přístupem hráčů k nepříliš populární části přípravy?

Nevím, jestli to bylo tím, že k mužstvu přišli noví trenéři, ale přístup hráčů byl opravdu výborný. Tým je do tréninku velice dobrý a nemá problém se zátěží. Ale samozřejmě se jedná stále jen o suchou přípravu. Uvidíme, jak to bude vypadat na ledě, protože to bude nejdůležitější část přípravy. Zatím však nemám hráčům co vytknout.



Našel jste v Českých Budějovicích dobré podmínky pro trénink?

Je to dáno už polohou města. Jediné, co tady chybí, jsou větší kopce. To je ale jediná věc. Jinak jsou podmínky velice dobré a navíc jsou sportoviště blízko stadionu, takže kluci všude chodili pěšky nebo jezdili na kole.



Pozitivní určitě bylo, že se vám také prakticky vyhýbaly zdravotní problémy. Jedinou výjimkou byl Vladimír Sičák. Jak to s ním vypadá?

Vláďa se zranil na kole vinou vlastní nepozornosti. Zamával nám do auta, ale nevšiml si, že před ním zabrzdil Michal Hudec. A protože měl nohy v klipsnách, tak vypadl z kola a poranil si zápěstí. Má ho fixované v dlahách, ale snad stihne začátek přípravy na ledě.



Štěpán Hřebejk a Petr Macháček jsou po operaci kolena. Ti měli především individuální program?

Ano. Hodně tréninků absolvovali sami. Předpokládám, že s námi ale oba půjdou od začátku na led. Je důležité, aby mužstvo bylo od začátku přípravy na ledě pohromadě.



Brankář Roman Turek trénoval po většinu času s týmem?

Když bych to měl vyjádřit číselně, tak s mužstvem absolvoval zhruba sedmdesát pět procent přípravy. Vynechával pouze dlouhé výběhy a aerobní výjezdy na kolech. Všechny tréninky zaměřené hlavně na dynamiku však absolvoval. Ty jsou pro brankáře důležité.



Hráče nyní čekají tři týdny individuální přípravy. Dostane každý z nich svůj tréninkový plán?

Bylo by složité dělat pro každého z třiceti hráčů dělat speciální plán přípravy. Všichni dostali tréninkový manuál, podle kterého budou nadále poktačovat. Rozlišené byly pouze těžší a lehčí váhy. Osm týdnů jsme poctivě trénovali a důležité bude v tom pokračovat, aby nebyl velký propad při nástupu na led.



Kdy se poprvé sejdete na ledě?

V pondělí 21. července máme první dvoufázový trénink. Hned ráno jde jedna skupina se mnou na led, druhá bude trénovat s Honzou Tlačilem na suchu.



Do přípravy na ledě půjdete s kádrem, který absolvoval suchou část?

Ano. Kár je stabilizovaný a nemám žádné informace, že by měl přijít nějaký nový hráč. Až samotná sezona ukáže, jestli budeme potřebovat na nějakém postu posílit.