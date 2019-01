České Budějovice - Na čtvrtečním jednání mezi HC Mountfield a brankářem Janem Cháberou nemohl chybět ani jeho agent Jaromír Henyš.

Hokejový agent Jaromír Henyš. | Foto: GetPhoto/Pavel Rakušan

„Především máme zájem na tom, aby Honza co nejdříve chytal,“ ujistil. „Myslíme si jednoznačně, že všechna práva jsou na naší straně.“

Agent působil sebejistým dojem a pro svého klienta chtěl uvolnění z Mountfieldu na hostování do jiného klubu do konce sezony. „Příští sezonu by působil v Budějovicích za podmínek, které jsme měli dopředu domluvené,“ naznačoval svou verzi.

V opačném případě by chtěl Henyš podat podnět ke smírčí komisi. „Žádali bychom zrušení smlouvy, protože byla podepsána v omylu. Ze strany Budějovic nebyly dodrženy některé věci, které dodrženy být měly,“ tvrdí Henyš.

Odvolává se stále na ústní dohodu, kterou podle něj strvdil bývalý sportovní manažer Mountfieldu Jaromír Látal. „Honza podepsal smlouvu s Budějovice v dobré víře, že jde do Boleslavi hostovat na celou sezonu zadarmo. Nebyly dodrženy podmínky, za kterých byla smlouva podepsána.“

O Cháberovy služby je práý několik zájemců. „Musíme najít takového, aby to neublížilo Budějovicích z pohledu tabulky,“ řekl a prakticky vyloučil, aby Chábera zůstal v Budějovicích. „To by ani nebylo rozumné. Neumím si představit, že by chytal proti Mladé Boleslavi a ten zápas mu nevyšel. To by tady po něm lidi šlapali a plivali. Přál bych Budějovicícm, aby byly tam, kde mají být. Přeji jim, aby se dostaly do play off. Vždyť tady mám celou řadu hráčů,“ tvrdí Henyš a jmenuje Turka, Kůrku, Hřebejka či Horáka. „Přeji si, aby to mužstvo a tito hráči hráli nahoře.“