České Budějovice - Hokejisté David servisu v této sezoně vystřídali Hlubokou v pozici lepšího celku z okresního tandemu, který brázdí stadiony v krajském přeboru.

Výbornou formu „servismanů“ naposledy posítili na vlastní kůži hokejisté Velké Radouně, kteří v Jindřichově Hradci podlehli svěřencům kouče Jiřího Fedura 0:6!

Studničkova nula

Hostující tým psychicky podpořila přítomnost majitele klubu Jaroslava Davida. „Je to nádherný výsledek, zahráli jsme opravdu dobře,“ konstatoval s potěšením trenér Fedur, ovšem jedním dechem připustil, že nula na Studničkově kontě několikrát byla ve vážném ohrožení. „V sedmé minutě třetí třetiny domácí jeli čtyřikrát sami na branku. Studnička nás výrazně podržel, soupeř šance neproměnil, jinak výsledek mohl vypadat jinak,“ pochválil strážce branky.

V neděli David servis hostí v přímém souboji o 2. místo Božetice, na které ztrácí jen bod, stejně jako na vedoucí Soběslav. Pokud tedy vyhraje, polepší si a bude nejhůře druhý. „Čím výš skončíme, tím lépe. Už dlouho se nám nepovedlo hrát v play off rozhodující zápas doma. To by bylo dobré,“ netají se Fedur. Vyrovnaná tabulka se však může v posledních třech kolech ještě řádně zamíchat.

Českobudějovický tým hraje o čelná místa, kouč nezastírá, že je to příjemná změna. „Však jsme na to dlouho čekali!“ podotýká Jiří Fedur.

David servis v minulosti mohl záviděl rivalovi z Hluboké nejen výsledky, ale i elán, s nímž Rytíři předloni dokráčeli pro jihočeský titul.

Letos má navrch tým z Českých Budějovic, který prošel nezbytnou generační výměnou. Přísun čerstvé krve z DDM Č. Budějovice se vyplatil.

„Kluci poctivě trénují, s tréninkovou morálkou nemáme problém, i parta je tu výborná,“ popisuje světlou současnost kouč Jiří Fedur, jenž věří, že letošní tým má perspektivu do dalších sezon a radikální změny v kádru nebude třeba dělat. „Jen tu a tam kádr vhodně doplnit,“ míní.

Vítaná posila

V minulých dnech David servis přivedl z Českého Krumlova Jana Trummera, posilu pro blížící se play off.

„Je to zkušený hráč, a přestože máme stabilizovaný kádr, určitě nám pomůže. Mohl by mladým předat nějaké zkušenosti,“ vítá útočníka kouč, jehož tým v sezoně zatím plní to, co si předsevzal: „Dali jsme si za cíl play off. To jsme splnili – a za to, co bude navíc, budeme jedině rádi!“ prohlašuje trenérská stálice na střídačce hokejistů David servisu ČB.

Nedělní duel s Božeticemi se hraje na druhé ploše od 18.45 hodin, a částečně tak koliduje s extraligovým šlágrem mezi Mountfieldem a Spartou.