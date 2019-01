České Budějovice - Do konce ledna se může přestupovat v hokejové extralize (i dalších soutěžích). Vedení HC Mountfield rozhodně nespí a do závěru sezony chce jít v co nejsilnějším složení.

Spoluhráči odvážejí z ledu Tomáše Frola po zásahu pukem do hlavy. Na hokej teď musí na čas zapomenout. | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Důkazem toho je čerstvý příchod obránce Ptáčka ze Sparty nebo předčasný návrat útočníka Šimánka z Liberce.



O aktuální situaci v kádru jsme hovořili s generálním manažerem klubu Františkem Jounem.



Šimánek se vrátil z Liberce o dva týdny dříve, než původně měl, a zpět naopak putoval obránce Jareš. Byla to vaše iniciativa?

Jednalo se o vzájemnou dohodou. Souhlasit musí obě strany. Vnímali jsme, že by bylo dobré Šimánkův příchod urychlit, ale obě strany měly problém s obránci, takže jsme to odsunuli. Původně mělo k návratu dojít už ve středu, ale po zranění Frola jsme to odsunuli na sobotu.



Defenzivu vyztužil zkušený Ptáček. V obranných řadách teď máte stabilizovaný stav?

Záležet bude ještě na tom, jak smírčí komise vyřeší kauzu Boleslav. Ve hře je tak případný příchod Posmyka. Zatím to ale neřešíme. Uvidíme, jak rozhodne smírčí komise.



Jak vypadá zdravotní stav obránce Frola, jenž utrpěl nepříjemné zranění ve Vítkovicích?

Frolo měl vážné zranění hlavy po zásahu pukem. V pondělí by se měl objevit v Budějovicích a půjde ještě na vyšetření k lékaři. Zdraví je v takové situaci samozřejmě na prvním místě. Až nebude mít žádné potíže, tak se opět zapojí do tréninku. To ale záleží na lékařích a samotném hráči.



Hodně se mluví o případném odchodu útočníka Dudy. Mohl byste konkretizovat aktuální situaci kolem tohoto hráče?

Existují různé eventuality a pro samotného hráče to asi není příjemné. V současné době máme kádr stabilizovaný a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Při zranění Kotrly máme k dispozici čtrnáct útočníků. Máme plný stav a uvidíme, jaké případné alternativy se ještě otevřou na hráčském trhu.



Kotrla je zraněn. Počítáte, že by ještě v letošní sezoně nastoupil?

Půjde ještě na kontrolu k lékaři a pak uvidíme, jestli bude hrát. Záležet bude na jeho rozhodnutí.



Spekulovalo se také o možném odchodu brankáře Turka. Vyvrátíte tyto zvěsti?

Určitě. Roman Turek v žádném případě nikam neodchází a zůstává nadále v našem klubu.



Už jste s ním jednali o případné smlouvě na příští sezonu?

Bavili jsme se o tom, ale finální jednání jsme odsunuli na pozdější dobu. Rozhodující bude především vyjádření samotného Romana.



Vy o jeho služby stojíte i nadále?

Určitě. Já sám za sebe o něj mám obrovský zájem.