České Budějovice - Hokejisté HC Mountfield České Budějovice v úterý nastoupí v patnáctém kole nejvyšší soutěže ve Vítkovicích.

Českobudějovický odchovanec Michal Vondrka překonává ze samostatného nájezdu Romana Turka a zajišťuje Slavii v nedělním extraligovém duelu bod navíc. Jihočeši v úterý hrají v nejvyšší soutěži ve Vítkovicích. | Foto: GetPhoto/ Robin Drahoňovský

Bod za porážku 1:2 po samostatných nájezdech přivezli hokejisté HC Mountfield v nedělním extraligovém duelu z ledu vedoucí Slavie Praha. „Byl to jeden z našich vydařenějších zápasů. Jenom mne mrzí, že jsme po takovém výkonu nebodovali ještě více,“ posteskl si trenér Ernest Bokroš.



Vzhledem k postavení obou týmů v tabulce a výkonům Jihočechů v poslední době je bod z ledu lídra soutěže nesporně úspěchem. „Teď jsme vděčni za každý bod. To je pravda,“ připustil kouč. „Potěšila mne ale i předvedená hra. Je jen škoda, že jsme neurvali ještě alespoň jeden bod navíc,“ lituje.



V posledních pěti zápasech dalo mužstvo pouze devět gólů a koncovka je velkou bolestí. „Hráli jsme dobře, šance jsme si vytvořili, ale dávat góly je naším problémem. Nemáme ortodoxního střelce, který by dokázal rozhodovat zápasy,“ vysvětluje Bokroš a zmiňuje třeba mimořádnou šanci Humla. „Netrefíme ani prázdnou branku,“ zlobí se.



Necelou minutu před koncem prodloužení si vzala hostující lavička oddechový čas. „Měli jsme připravenou variantu, kterou jsme chtěli zkusit využít. Bohužel to nevyšlo,“ pokrčí rameny.



V penaltovém rozstřelu byli lepší domácí. Ze tří pokusů byli úspěšní Micka a Vondrka, zatímco na druhé straně se trefil jen Kůrka. „Nájezdy se dají jen těžko natrénovat. Buď je někdo umí, nebo neumí,“ tvrdí.



Letos poprvé nakoukl do extraligy sedmnáctiletý junior Horák (premiéru v nejvyšší soutěži absolvoval už loni) a vedl si velice dobře. „Hrál s přehledem, nic nepokazil a dovolil si i kličku. Nebyla na něm znát nervozita. S jeho výkonem jsem byl spokojen,“ potvrdil Bokroš. „Byl výborný,“ přidal se i sportovní manažer Jaromír Látal.



Poprvé si v novém týmu zahrál obránce Jareš, jenž přišel jako výměna za Šimánka z Liberce. „Potřebuje se sžít s naším systémem hry. Na nějaká hodnocení je ještě příliš brzy,“ tvrdí Bokroš.



Trenér už nemůže počítat s dvojicí zkušených hráčů Šimánek a Sailer, která byla vytrejdována do jiných klubů. „Nejvíce mne mrzí, že museli odejít zrovna tito hráči. Špatný start do sezony je zrcadlem celého týmu. Ne jen těchto dvou. Strašně mne to mrzí a víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Jestli tyto změny budou prospěšné, to ukáže až čas,“ nechtěl Bokroš příliš komentovat aktuální změny.



Již v pondělí po obědě odcestovala výprava Mountfieldu do Ostravy, kde večer trénovala a zítra hraje duel s Vítkovicemi. “Na Slavii jsme hráli těžký zápas. Proto jsme nechali hráče v klidu vyspat a večerní trénink bude mít pro mužstvo větší smysl,“ je Bokroš přesvědčen.



Otazník visí nad startem útočníků Hřebejka a Gulaše. „Budeme rádi za každý bod,“ uvedl trenér před dnešním těžkým zápasem.