Hluboká nad Vltavou - Všechny tři gólmany představilli ve své brance hokejisté Hluboké ve čtvrtfinále play off!

Exkrumlovský Jan Brom podal v domácím utkání s Veselím dobrý výkon a pasoval se do role jedničky, která si zachytá i ve středu. | Foto: František Panec

Nejlepší formu prokázal na klíčovém postu Jan Brom, jenž měl v neděli značný podíl na domácím vítězství 7:2, a Rytíři budou spoléhat na jeho pohotové zákroky i dnes v rozhodujícím duelu na ledě Lokomotivy Veselí. Hraje se od 19 hodin.

Zůstal jste ušetřen vysoké porážky 2:9, byla to pro vás osobně psychická výhoda?

To je pravda, psychika byla určitě lepší. Šel jsem do branky s tím, že nemám co ztratit.

Kdyby musel chytat Dědič, možná by se na něm první zápas podepsal?

No právě. Já jsem přišel úplně v klidu, byl jsem v pohodě, odstál jsem to tam. O pátku toho moc nevím, měl jsem pracovní povinnosti – holt to vyšlo zrovna takhle.

V play off se s brankáři neexperimentuje, většinou týmy sází na svou jedničku. Hluboká už protočila tři brankáře. Není to trochu kuriozita?

Opravdu je to rarita, která se stává málokdy. Ve dvou utkáních jsme nastoupili v brance všichni tři.

Ve středu hrajete ve Veselí rozhodující duel. Vaši spoluhráči jistě věří, že ten večer pracovní povinnosti nemáte . . .

Teď ve středu ne, až zase když tak v pátek. Takže kdyby se vyhrálo ve Veselí, první semifinále bych musel vynechat.

Je podle vás vítězství ve Veselí reálné?

Já tomu věřím, že ve středu máme šanci. Veselí doma musí, my už jenom můžeme, proto věřím, že favorita potrápíme. Myslím, že budeme hrát v klidu, protože to své jsme si už splnili.

V pátek jste ve Veselí chyběl. Vyzvídal jste v kabině, jak úvodní čtvrtfinále vypadalo?

Ne, vůbec! Řeklo se, že se na ten zápas zapomene a půjde se s čistou hlavou dál.

Pokud jste chtěli sérii prodloužit, museli jste doma vyhrát. Co vám blýsklo hlavou za stavu 0:2?

To bylo škaredé. Pak jsme hráli oslabení tři proti pěti a říkal jsem si, že když dostaneme třetí gól, bude to asi konečná. V tu chvíli, přiznám se, mi už bylo ouvej. Prohrávat v osmé minutě 0:2 . . . .

Do té doby jste si moc nezachytal, že?

No právě. Ani jsem si nesáhl na puk a už tam byly dva góly.

Co se stalo, že jste dokázali nepříznivý stav obrátit a vyhrát 7:2?

Podle mne jsme dali dva trochu náhodné, ale hrozně důležité góly a do konce třetiny vyrovnali výsledek. To bylo pro další vývoj utkání zásadní.

Přes vysoké vítězství si nemůžete stěžovat, že byste se v bráně nudil, nebo snad ano?

Zachytal jsem si, nakonec jsem byl zpocený dost. Soupeř byl nejvíce nebezpečný v přesilovkách pět na tři, a kdyby se mu podařilo dát nějaký gól, mohlo to ještě dopadnout všelijak. Zdálo se mi, že se všichni pokoušejí střílet zdálky, protože je tu malé hřiště. Navíc byl špatný led, puk hrozně poskakoval, tak se pokoušeli překvapit střelou od modré, někdy i od červené čáry.

Trenér Šulista tvrdí, že soupeři už si na malé kluziště v Kuki aréně zvykli, že už pro vás není takovou výhodou jako kdysi. Souhlasíte s ním?

Určitě. Když sem soupeři přijeli před pěti lety, tak zápasy vypadaly úplně jinak. Dneska už jsou v pohodě, napadají nás, s menšími rozměry se vyrovnali.

Vše nasvědčuje tomu, že ve středu nastoupíte v brance vy. Těšíte se?

Těším. Bude to hop, nebo trop. Veselí je favorit, to víme. Doma jsme si říkali, že druhý zápas prostě musíme za každou cenu urvat a vrátit se do Veselí. A tam se uvidí, jestli náhodou nepřekvapíme.