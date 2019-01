České Budějovice - Mladého brankáře hokejistů HC Mountfield Jakuba Kováře moc mrzí nedělní porážka v Mladé Boleslavi.

Jakub Kovář zasahuje před Nikolou Gajovským z Ml. Boleslavi, přihlížejí Petr Gřegořek a Tomáš Kůrka, v pozadí Ján Mucha. V úterý Mountfield hostí K. Vary (17.30). | Foto: Deník/ Jaroslav Houštecký

Výbornou formu prokazoval v posledních zápasech dvacetiletý gólman HC Mountfield Jakub Kovář. Také na něj však přišla slabší chvilka. V neděli v Mladé Boleslavi jeho tým v mimořádně důležitém utkání vedl 2:0. Pak ale pětkrát inkasoval, a jak sám připouští, na některých gólech nese i on kus viny.



Do utkání jste výborně vstoupili, ale pak přišel nečekaný obrat.

Odehráli jsme dobrou první třetinu. Ve druhé jsme sehráli velice špatnou přesilovku pět na tři a od té doby byl v naší hře chaos. Hrálo se pořád nahoru – dolů a naší hře chyběl větší řád. Od půlky zápasu jsme si koledovali o nějaký gól. Boleslav naše chyby v závěrečné třetině dokázala potrestat.



Čím si vysvětlujete takový herní výpadek?

Možná nás rozhodila právě ta nepovedená dvojnásobná přesilovka. Také jsme si asi trochu mysleli, že už to nějak dohrajeme a Boleslav se porazí sama. Nastartoval ji hodně šťastný gól. Domácí pak začali více bruslit. My jsme naopak špatně bránili a dopředu jsme toho také moc neudělali. V poslední třetině nás jednoznačně přehráli.



Dostal jste pět gólů a skoro všechny vypadaly dost smolně. Zažil jste někdy podobný zápas?

Zrovna jsem si říkal, že se mi hloupé góly docela dlouho vyhýbaly. V Boleslavi mi to tam napadalo v jednom zápase. Byly to góly, které by mne mrzely v každém jiném utkání, i kdybych je dostal po jednom.



Měl jste u některého speciálně pocit, že jste ho neměl dostat?

Všechny byly takové, že kdybych byl v nějaké lepší pohodě nebo se utkání vyvíjelo lépe, tak bych asi nedostal žádný. Bohužel mi to tam napadalo právě v tak důležitém zápase.



Přitom vy osobně máte za sebou sérii opravdu vydařených zápasů. Tušíte, proč na vás přišla slabší chvilka právě teď?

Nevím, čím to bylo. Jestli jsem trochu přetažený nebo jsem poslední třetinu podcenil. Snažil jsem se udělat všechno pro to, abychom vyhráli. Bohužel to nevyšlo.



Po kauze kolem brankáře Chábery se dala v Mladé Boleslavi očekávat vyhrocená atmosféra. Zaznamenali jste něco takového?

Při nástupu na led si na nás lidi zapískali, ale pak se brzy uklidnili. Když jsme vedli 2:0, tak byli mnohem více slyšet naši fanoušci. Bohužel jsme jim radost neudělali.



Na ledě se ze strany soupeře nic divokého neudálo?

Vůbec ne. Atmosféra zápasu byla v pohodě.



Na desátý Třinec ztrácíte čtyři body. Jak reálně vidíte dvě kola před koncem základní části vaše šance na play off?

Vypadá to špatně. Už to vůbec nemáme ve svých rukou. Od utkání s Karlovými Vary se musíme snažit nasbírat co největší počet bodů. Ať už to dopadne jakkoliv, tak ty body budeme potřebovat.



V postup do play off už nevěříte?

Jsme realisti a na play off už to bohužel nevypadá. Třinec už si to asi pohlídá. Ale stát se může cokoliv a my v každém případě musíme zkusit udělat co největší počet bodů.



Vaším nejbližším soupeřem budou Karlovy Vary, které bojují dokonce o elitní čtyřku. Co se od nich dá očekávat?

V neděli Vary odehrály dobrý zápas doma se Spartou, i když nakonec těsně prohrály. Doufáme, že budou mít smůlu i tentokrát u nás.



Útočná hra Energie stojí především na dvojici urostlých forvardů Kumstáta se Skuhravým. Budete si jich všímat více než ostatních?

Jsou to rozhodně velice nebezpeční hráči. Já jsem proti Varům ještě nehrál, ale je to hodně důrazný manšaft, který se tlačí do branky. V tom hrají prim právě Skuhravý a Kumstát. A v brance mají výborného Mensatora.