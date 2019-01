České Budějovice - Nový obránce hokejistů HC Mountfield Richard Jareš nastoupí v pátek v 16. kole extraligy proti svým bývalým spoluhráčům ze Znojma (17.30).

Obránce Richard Jareš přišel do HC Mountfield z Liberce výměnou za útočníka Jiřího Šimánka. | Foto: Deník/ Ota Bartovský

Richard Jareš patří ve svých 27 letech už k velice zkušeným obráncům. Vždyť má na svém kontě 229 extraligových zápasů. Své zkušenosti bude chtít zúročit i v dresu HC Mountfield, kam byl v závěru minulého týdne vyměněn z Liberce.



Tušil jste, že právě vy byste mohl být vytrejdován?

Tušil jsem to. V Liberci byl přetlak beků a moc jsem nehrál. Bylo jasné, že to někdo odnese a bude muset jít pryč.



V pátek hrál právě Liberec v Budějovicích a vy už jste v sestavě nefiguroval. Byla to předzvěst výměny?

Bylo mi řečeno, že se něco chystá. Abych zůstal doma a byl na telefonu, že asi druhý den pojedu do Budějovic.



Druhý den ráno už jste se hlásil na tréninku Mountfieldu?

Ano.



Vy jste ještě nikdy nebyl trejdován. Jak jste se s podobnou situací vyrovnával?

Nesl jsem to dobře. V Liberci jsem moc nehrál a pokud jsem se dostal do hry, tak času stráveného na ledě bylo málo. Proto jsem trejd jedině uvítal.Ani psychicky jsem se v Liberci necítil nejlépe. Budějovice beru jako novou příležitost. Trejd jsem čekal a jsem za něj rád.



V souvislosti s vaším příchodem do Budějovic se hovořilo už před čtyřmi roky, kdy se zde hrála první liga. Na čem to tehdy ztroskotalo?

V té době jsem byl v Mladé Boleslavi a dařilo se nám. Byl jsem tehdy hráčem Liberce, který mne chtěl poslat do Budějovic. Řekl jsem, že nechci odcházet od rozdělané práce a oni to těžce nesli. Chtěl jsem zůstat v Boleslavi. Liberec mne pak na truc poslal do Berouna a bylo to všelijaké.



Znáte své nové spoluhráče?

Podle vidění určitě. Osobně skoro nikoho.



Bydlíte jako většina nových hráčů na pensionu v Litvínovicích?

Bydlel jsem tam, ale teď jsme se domlouvali s Edou Turkem, že má nějaký volný byt, takže asi půjdu do něj.



Přítelkyně je v novém působišti s vámi?

Ne. Má svoji práci, takže sem moc jezdit nebude.



Líbí se vám Budějovice jako město?

Mám tady vzdálené příbuzné. Bydlí tady babičky sestra. Jako malý jsme sem jezdili a Budějovice se mi vždycky líbily. Připomínají mi Hradec Králové, odkud pocházím. Líbí se mi tady.



Odehrál jste v novém týmu dva zápasy. Co vám řekly?

Na Slavii jsme odehráli dobré utkání. Ve Vítkovicích už to bylo méně podařené.



Na Slavii rozhodovaly samostatné nájezdy. Loni jste doslova proslul vydařeným nájezdem proti libereckému Pincovi. Nebyl jste také tentokrát v hledáčku trenéra?

To ne. Jako nový hráč na podobné věci nepomýšlím. Navíc nejsem v takové psychické pohodě, jako jsem byl loni ve Znojmě. Teď je jiná situace.



Co potřebujete k tomu, abyste se zase do pohody dostal?

Dostatečný prostor na ledě a trenérovu důvěru.



Poslední tři sezony jste strávil ve Znojmě, které je teď vaším soupeřem. Budete mít velkou motivaci?

Určitě. Proto bývalým týmům se chce každý vytáhnout. Motivace je to pro mne rozhodně velká.



Znáte asi většinou hráčů soupeře.

Ve Znojmě se vůbec nic nezměnilo, takže znám úplně všechny kluky.



Zavoláte si s někým z protihráčů?

My jsme v kontaktu pořád a průběžně si voláme s řadou kluků, takže ten zápas na to ani nemá vliv.



Slíbíte spoluhráčům do kabiny jako odměnu svačinku?

Svačinu asi ne, ale dal bych do kasy asi nějaké peníze.



Jaké číslo dresu jste si vybral?

Mám pětku a nevybral jsem si ji. Byla mi přidělena.