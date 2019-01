České Budějovice - Junioři nemají v brance jasnou jedničku, někdy se potýkají s neproměňováním šancí, dva hráči jim odešli, přesto jsou v extralize čtvrtí!

Kouč extraligových juniorů Milan Kupka odmítá rozhovory se slovy, že jako Jandačův asistent se napovídal do novinářských diktafonů víc než dost.



Roli mluvčího s důvěrou svěřil své pravé ruce – asistentovi Jiřímu Šrámkovi. U kormidla juniorky si padli do noty tak, že pod Šrámkovy odpovědi by se klidně mohli podepsat oba. Trenér Kupka rozhovoru naslouchal, sem tam zareagoval gestem nebo expresivnějším výrazem, který asistent tlumočil řečí zběhlého hokejového diplomata.



Už dlouho si držíte v tabulce čtvrté místo. Odpovídá vašim představám?

Ne! Kdybychom neztratili zbytečné body, tak bychom byli nad „obrazovkou“ – úplně nahoře! Naše výkony byly nevyrovnané, jednou jsme vyhráli, jednou prohráli. Kdybychom výkony ustálili, vyneslo by nás to v tabulce nahoru.



V některých zápasech vás trápila koncovka, že?

Neprosazujeme se před brankou, jak bychom si přáli. Mnohdy neproměňujeme vyložené šance, proto na zakončení v trénincích neustále pracujeme. Hráči si musejí zažít, že góly se nedávají z rohu hřiště.



Jste rádi, že už máte klání na Moravě za sebou?

Určitě. Ono prostředí na Moravě dělá své. Ale hráči berou zápasy v klidu, jako rutinu. Přijedou, odehrají zápas a pak je o ně postaráno. Morava je za námi, teď se hráči i my trenéři těšíme, jak si to rozdáme s ostatními českými manšafty.



Zaznamenali jste nějaký rozdíl mezi českým a moravským hokejem?

Moravské týmy se nezdráhají dohrávat s dorazovými ročníky. Nasazují do soutěže starší kádry. Ale nemůžeme říct, že Morava je horší, že tam dělají hokej hůř než v Čechách. Vždyť my jsme byli jako Jánošíci – ani jednou jsme ve dvojzápase na Moravě nezískali plný počet bodů.



Počítáte s hráči, kteří měli střídavý start v Třebíči?

Právě se nám odtud vrátil Ferebauer. Do konce ledna. Měl by být platný především v juniorce a až potom v Táboře , kde má hostovat. Hlavní slovo bude mít kolega Kupka. Ten vždy určí, kdy kde bude hrát.



Z jaké pozice byste rádi postoupili do play off?

Milan Kupka říká, že z prvního, tak z prvního! Ale nelpíme na tom, zda budeme po základní části extraligy druzí nebo čtvrtí. Umístění by prostě mělo být co nejlepší.



Nepomohlo by týmu, pokud by si jeden z brankářů, Klestil nebo Hrubec, vydobyl místo jedničky?

Bylo by to jedině dobře, ale bohužel, doteď si ani jeden z nich post jedničky nevybojoval. Jsme v situaci, kdy ani jeden nemá nic jisté. Třeba se to změní. Máme celkem čtyři brankáře, z nich dva hostují jinde, aby chytali.



Čeká vás páteční domácí zápas s Mladou Boleslaví. V sázce je třetí místo. Měl by se tedy hrát kvalitní juniorský hokej?

Jak Mladá Boleslav, tak my jsme v dosavadním průběhu extraligy prokázali dobrou výkonnost. Dokázali jsme stabilně bodovat, proto jsme v tabulce nahoře. Měl by být k vidění dobrý hokej. Otázkou je, s čím Bolka přijede. Naposledy jsme s nimi hráli loni, kdy se zachraňovali, tehdy proti nám nastoupil i Tomáš Rod. České soupeře neznáme, sice je půlka soutěže za námi, ale každý zápas teď pro nás bude velkou neznámou.



Do hry ještě nezasáhl kapitán mužstva Klement. Blíží se jeho návrat na led?

Už s námi znovu trénuje, ale kdy půjde do hry, zatím nevíme. Obnovil si nedoléčené zranění kolena. Proti Mladé Boleslavi ještě určitě hrát nebude.



Za dveřmi je mistrovství světa dvacítek v Kanadě. Sledujete boj tří Jihočechů o místo v nominaci?

Bývalí hráči naší juniorky Parýzek a Červený působí druhým rokem v zámoří. V létě s námi trénovali, navíc jsem s nimi v kontaktu přes internet. Oběma přejeme, aby si na šampionátu zahráli. Tím spíš, že se hraje přímo v Ottawě, kde Martin Parýzek působí. On je sice ke své nominaci zdrženlivý, ale za dvacítku už hrál loni a mělo by to pro něj být plus. Jak jsem poslouchal trenéra Sýkoru, na kempu v Kanadě chce mít pět pětek a teprve potom udělá konečný výběr. Šanci určitě má i Martin Havran, jenž nám pomohl na začátku soutěže asi ve dvou zápasech, ale jinak nastupuje v první lize za Třebíč. To by se na jeho výkonnosti mělo projevit.



Jak jste se vypořádali s jeho přesunem do seniorského hokeje?

V obraně dobře začali Dietz s Jankem, dobře se zorientoval Makovský i mladý Pavlíček a Jáchym, všechno loňští dorostenci. Na juniorskou extraligu se adaptovali. Vzadu nám vypomáhá i univerzálně použitelný Zich. V záloze máme zraněného Klementa, a víc zadáků už nemáme. Naštěstí mladí chytli šanci, kterou dostali, za pačesy. Záleží jen na nich, zda na sobě budou dál pracovat.



Kádr opustili dva útočníci: Ferebauer odešel do Sparty, Rakušan Schneider zamířil mezi Orly do Znojma. Co vy na to?

Když nechtějí hrát za nás, cítili se nedocenění, tak jim hlavní trenér dal volnou ruku, aby šli zkusit štěstí na jiné angažmá. Brečet nad jejich odchody nebudeme. Za každého přišla náhrada. Tým to neoslabilo. Otevřel se prostor dalším mladým hráčům, aby rostli vedle těch zkušenějších.