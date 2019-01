České Budějovice - Mladíci HC ČB základní část extraligy končí v sobotu na svém ledě duelem s Litvínovem.

Ilustrační foto - hokej | Foto: Jan Tomášek

Navzdory hromadné marodce, která tým postihla během reprezentační pauzy, junioři HC České Budějovice vyhráli v extralize obě utkání a pojistili si postavení v elitní osmičce týmů. Po devíti porážkách v řadě na ledě soupeře se jim dokonce povedlo venku konečně zvítězit (2:1) - poprvé od 28. listopadu, kdy uspěli v Havířově.



Jihočeši rozhodli ve svůj prospěch duel na Kladně, kde lépe zvládli samostatné nájezdy, a brali tak dva body. „Nebylo to jednoduché. Nejeli jsme tam v plné sestavě, přesto jsme nastoupili s cílem zápas uhrát, a nakonec se nám to podařilo, i když až na nájezdy. Jsme za to rádi,“ ujistil trenér Českých Budějovic Karel Soudek.



Kladenská juniorka, které patří v extralize až 19. příčka, nedala kůži lacino. Do obrany například naskočil důrazný Radko Gudas, jenž si zahrál MS „20“ v Kanadě a kterého v I. lize využívají Berounští Medvědi. „Kladno mělo v sestavě hráče, kteří za ně během sezony asi nehráli,“ zaregistroval trenér Karel Soudek. „Proti nám mělo v sestavě sedm dorazových hráčů, asi tři navrátilce z Kanady, takže mužstvo má slušné a hokej, který předvedlo, neodpovídal postavení v tabulce,“ podotkl budějovický kouč, jenž dal v brance důvěru Šimonu Hrubcovi.



Body z Kladna Jihočeši potvrdili doma s Chomutovem (6:0). Zápas rozhodli v první třetině, kterou vyhráli 4:0, a pak už nebylo o vítězi pochyb. „Začátek od nás nebyl úplně optimální, ale postupem času jsme se dostali do tempa – hráči chodili do brány, stříleli, snažili se být v pohybu. A projevilo se to i na skóre,“ ocenil Soudek hru v podání svých svěřenců. „Od druhé třetiny už to nebylo ono,“ povšiml si také, že utkání ztratilo náboj. „Chomutovští hráči o přestávce asi dostali v kabině od trenérů co proto. Jedinou možností, kterou měli, bylo rozhodit nás provokativními zákroky a dohrávat souboje – a ono se jim to povedlo. Přispěli jsme tomu sami tím, že náš přístup už nebyl stoprocentní,“ konstatoval Karel Soudek.



Českobudějovičtí junioři, tentokrát s Klestilem v brance, porazili Chomutov 6:0 a s úroky mu oplatili porážku z jeho ledu.



„Dnes to bylo jednoznačné, prohráli jsme zaslouženě,“ uznal kouč Jaroslav Hejcman. „V první třetině, která ještě byla vyrovnaná, jsme zahodili čtyři gólové šance. Přes noc nám omarodili tři hráči včetně nejlepšího hráče Mužíka, který je v nároďáku. Měli jsme tu hodně mladé mužstvo. Poprvé nastoupil dorostenecký gólman, klepal se, tři góly byly jeho a pak jsme z ledu vymizeli,“ uvedl Hejcman.



V pátek jede juniorka HC České Budějovice do Ústí nad Labem a v sobotu zakončí základní část extraligy doma v utkání s Litvínovem.

ČELO EXTRALIGY JUNIORŮ



1. Vítkovice 107

2. Litvínov 93

3. Plzeň 93

4. Zlín 81

5. HC ČB 81

6. Třinec 79

7. Slavia 78

8. Boleslav 73

9. Liberec 72

10. Havířov 69