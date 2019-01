Jižní Čechy - Krajský přebor hokeje po vánoční přestávce pokračoval o víkendu kompletním 17. kolem.

Božetický Jungbauer v zápase s Veselím v krajském přeboru hokejistů z této příležitosti brankáře hostí Anderleho nepřekonal: Božetice nakonec doma s Veselím prohrály 3:4. | Foto: František Panec

V. Radouň – Telč 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) – Domácí měli po celý zápas převahu a vyhráli zaslouženě. Hosté nevyužili dvě přesilovky pět na tři a nakonec odjížděli s přijatelnou prohrou především díky výbornému gólmanovi Zourovi.

Branky: 7. Průša (Lapka), 12. Fertál (Kalvas), 34. Kintér (Jedlinski), 38. Cmunt (Fertál,. Domin) – 16. Jančo (Prokeš). Vyl. 9:5 (navíc dom. Kalvas do konce), využ. 1:0, osl. 1:0, rozhodčí Jirovský – Jakeš, Brůha, 120 diváků. (hol)

Soběslav – Tábor B 4:7 (0:2, 1:3, 3:2) – V první třetině hosté využili dvě přesilovky ze tří. A to ovlivnilo celý zápas. Domácím se nedařilo téměř nic a zbytek jim vychytal výborný Pipek.

Branky: 30. Máca (Vonka), 41. Pouzar, 55. M. Pánek (Máca), 55. A. Pánek (Jirka) – 16. Adamec (Ježek), 19. Stoklásek, 28. Stoklásek (Ježek), 38. Janovský (Matušík), 39. Ježek (Stoklásek), 43. Stoklásek (Tupý), 51. Stoklásek, vyloučení 9:13, navíc Adamec (Tá) 5 plus OK, využití 1:2, vlastní oslabení 0:1, rozhodčí Poskočil, 360 diváků.

Hluboká – Vimperk 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) – Hluboká doma poprvé zvítězila. Skvělý výkon celého mužstva pečetil Šíma vydařenou střelou do prázdné branky.

Branky: 20. Svobodný (Švec), 47. Švec (Bělohlav), 53. Lenc (Šíma), 60. šíma – 12. Slabý (Pěnička), 37. Pošmourný (Šindler), vyloučení 7:3, využití 0:1, oslabení 0:1, rozhodčí Holub – Schlixbier, Syrovátka, diváků 140. (kal)

Strakonice – Č. Krumlov 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) – Od úvodu utkání byly lepší Strakonice a po zásluze zvítězily. Vítěze navíc držel brankář Roman Špiler, který uhájil druhé čisté konto v této sezoně.

Branky: 18. Samek (Hora), 29. Vinš, 30. Kozma (Kunt), 38. Samek (Vinš), 43. Binder (Humeník, Hodánek), 57. Samek (Vinš), vyloučení 5:3, bez využití, 600 diváků, rozhodčí Steiner – Deim, Talpa. (jap)



Božetice – Veselí 3:4 (3:2, 0:2, 0:0) – Hosté se ujali vedení z přesilovky. Domácím se podařilo v přesilovkách pět na tři vstřelit v rozpěti 36 vteřin tři branky, jenže hosté dokázali utkání obrátit – a to i díky brance v oslabení. V poslední třetině si domácí vytvořili drtivý tlak, ale hokejisté Veselí náskok ubránili.

Branky: 14. Růžička (Fencl, Pauli), 14. Pauli (Růžička), 15. Kolář (Čapek) – 8. Masnička (Bůžek), 19. Liška (J. Klestil), 30. Koblic (Masnička), 34. Peroutka (Čáp), vyl. 6:7, navíc Mikeska (V) 5+OK, přes. 3:2, osl. 0:1, 150 diváků, rozhodčí Stach – Farkač, Drha. (pv)

David servis ČB – Humpolec 7:5 (4:1, 3:4, 0:0) – utkání se ve prospěch domácího týmu zlomilo ve druhé třetině, kterou sice vyhráli hosté, ale David servis udržel tříbrankový náskok. Gólparádou se hned čtyřikrát blýskl domácí Dan Mikeš.

Branky: 6., 8., 21. a 29. Dan Mikeš, 12. Fleischman, 14. a 21. Lonsmín – 5. Kolář, 25. Polák, 34. Hřeben, 36. šáda, 40. Klubal, vyloučení 4:4, využití 1:1, rozhodčí Mandrysz, 60 diváků. (bať)