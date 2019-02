ČESKÉ BUDĚJOVICE - Podobný vstup do hokejové sezony na jihu Čech pamatuje asi jen málokdo. HC Mountfield ztratil v úvodních deseti kolech extraligy pouhé tři body a s pětibodovým náskokem se usadil na čele tabulky.

Tomáš Vak se raduje z úvodního gólu do sítě Znojma, brankář Jiří Trvaj jen zpytuje svědomí. Ve Znojmě vyhráli Jihočeši 3:0, zítra hostí Třinec. | Foto: František Panec

Naposledy vyhráli Jihočeši 3:0 v úterý ve Znojmě. „Pomohl nám rychlý gól z přesilovky. Vítězství ale bylo kolektivním dílem celého mužstva, když jsme přežili celkem sedm oslabení. Znojmo je ve hře dopředu hodně silné, což jsme dokázali na čele s výborným Edou Turkem v brance eliminovat. Do gólových šancí jsme ale soupeře nepouštěli a ve třetí třetině jsme přidali ještě další dvě krásné branky,“ vrací se k vítěznému utkání asistent trenéra Milan Černý.



Mountfield vládne celé extralize a získává si také u soupeřů patřičný respekt. „Je vidět, že soupeři k zápasům proti nám přistupují hodně koncentrovaně. O to je těžší uspět, ale vypořádáváme se s tím se ctí,“ pochvaluje si asistent.

Výborný Turek

Základní stavebním kamenem českobudějovických úspěchů je bezpochyby brankář Roman Turek, jenž se v úvodu sezony dostal do famózní formy. „Je dobře připraven, u soupeřů má mimořádný respekt a dostal se opravdu do výborné pohody. Za deset odehraných zápasů nepustil jedinou lacinou branku,“ chválí Černý zkušeného gólmana.



Turek chytá tak dobře, že ještě ani na minutu nepustil do branky svého náhradníka Altrichtera. Ten ale svou úlohu nese velice dobře. „On je pozitivní a Edovi to přeje. Je mimořádně kolegiální a raduje se z vítězství mužstva, jehož je součástí. Pomáhá mu a my víme, že v něm máme případnou kvalitní náhradu,“ je trenér spokojen s přístupem Turkova náhradníka.



Ve Znojmě chyběli v sestavě hostí útočníci Brabenec a Květoň. „Oba mají drobné zdravotní problémy,“ nechce Černý specifikovat a nechtěl se vyjádřit ani k tomu, jestli nastoupí zítra proti Třinci.



Jako dvanáctý útočník byl ve Znojmě připraven junior Ferebauer. Do hry ale nakonec nezasáhl. „Byl na střídačce a zažil atmosféru extraligového utkání,“ říká Černý.



Jihočeši vyhráli devět zápasů v řadě, což je skutečně příjemná série. Jandačův asistent ji však nijak nepřeceňuje. „Tady v Budějovicích jsme bodovali s juniory osmnáctkrát v řadě, ale pak jsme zase čtyřikrát prohráli. To je vykřičník, který k té naší sérii patří. Zůstáváme nohama na zemi a nesmíme polevit v pracovitosti. Samozřejmě také prohrajeme, ale musí to být po výkonu, po kterém bychom mohli odcházet se vztyčenými hlavami, a nesmí pak přijít naopak série porážek,“ varuje asistent.



Zítra přivítá Mountfield od 17.30 v Budvar aréně Oceláře Třinec. „Je to tým, kterému se teď daří. Je to usilovné mužstvo a budeme muset zapnout na plné obrátky, abychom uspěli,“ upozorňuje před zítřejším utkáním.