České Budějovice - Hokejová reprezentace ČR do 17 let má za sebou poslední akci v této sezoně.

Ondřej Bláha odchytal jeden zápas se Švýcary. | Foto: Deník

„Byla to závěrečná konfrontace se švýcarskou sedmnáctkou. V jednom místě jsme s ní odehráli tři přátelské zápasy,“ říká kustod týmu, českobudějovický Jiří Šrámek.

Češi hostitele třikrát porazili (3:1, 7:4, 5:3), takže trenéři mohli být spokojeni. Tím spíš, že povolali do výběru šest nováčků – kompletní pětku plus brankáře. „Byl to kompletní zápas. Naši hráči měli příležitost ukázat se, aby mohli zabojovat v příštím roce o účast na mistrovství světa hráčů do 18 let,“ vysvětluje kustod.

Trojzápas se konal v alpském zimním středisku Lenzerheide. „Komplex leží ve výšce patnáct set metrů nad mořem. Sjezdovky jsou i v nadmořské výšce 2860 metrů a místo poledního klidu jsme se jednou nahoru vydali lanovkou. Ten švýcarský klid a pohodu jsme si užili,“ usmívá se Jiří Šrámek.

V týmu figurovali i dva Jihočeši. Reprezentační debut prožil ve druhém utkání brankář dorostu HC Č. Budějovice Ondřej Bláha. „I když inkasoval čtyři góly, nechytal špatně. Oni Švýcaři byli dost nepříjemní v osobních soubojích, a přestože s námi třikrát prohráli, svým tahem na branku se dokázali prosadit do koncovky,“ podotýká kustod Jiří Šrámek.

Na poprvé Bláha nezklamal. „Svou první akci absolvoval dobře. Trenéři mu chtěli dát příležitost ještě ve třetím zápase, alespoň od poloviny utkání, ale stav byl dlouho nerozhodný. Jan Kopecký chtěl vyhrát, takže nakonec ke střídání brankářů nesáhl,“ vysvětluje Šrámek.

Na poslední chvíli trenéři povolali na tři utkání se Švýcary českobudějovického obránce Bohumila Janka, jenž je v týmu stálicí. V sezoně sedmnáctce dokonce kapitánoval. „Malinko se na něm projevila únava z kempu osmnáctky, kde bojoval o místo v nominaci pro mistrovství světa. Povolán byl narychlo, trochu se to na něm podepsalo, ale zhostil se úkolů se ctí,“ prohlašuje kustod, jenž si nyní hodlá odpočinou od hokeje na chalupě. Ale už 20. dubna startuje suchá příprava juniorů a dorostů v HC České Budějovice! „S reprezentací máme další akci až v polovině srpna v Břeclavi. Turnaj by měl být takovým malým mistrovstvím světa osmnáctek,“ uzavírá Jiří Šrámek.