ČESKÉ BUDĚJOVICE - Útočník HC Mountfield Jiří Šimánek důraznou dorážkou otevřel v jeho polovině skóre zápasu s Vítkovicemi (2:0). Utkání dohrál se šrámem na tváři.

Jiří Šimánek před vítkovickým brankářem Pruskem. V polovině zápasu zaznamenal vítězný gól. | Foto: František Panec

„Dostal jsem odraženým pukem. Nic vážného to nebylo. Spravily to dva stehy a šel jsem zase hrát,“ potvrzuje, že jsou hokejisté tvrdí chlapi.

Při pohledu z tribuny se zdálo, že se nehraje vůbec špatný hokej, Šimánek s tím ale až tak nesouhlasí. „Bylo to hlavně o bojovnosti a souhra moc nefungovala,“ nabízí svůj náhled na povedené utkání.



Důležitý první gól vsítil právě on. „Na první gól se dlouho čekalo. Moc šancí nebylo a podobné zápasy většinou vyhrává mužstvo, které se trefí první,“ míní.



Při gólu se prosadil pohotovou dorážkou. „Jeli jsme tři na tři a už jsem přemýšlel o tom, že bych jel vystřídat. Veselka se Štěpánem Hřebejkem dovezli puk před branku. Čekal jsem, jestli se někam neodrazí. Vyšlo to a jenom jsem ho vrátil do sítě,“ popisuje svůj gól.



Jihočechům se tentokrát tolik nevedly přesilovky. „Měli jsme v nich i trochu smůlu při dorážkách. Střel bylo docela dost, ale vždycky jsme stáli nekdě jinde, než bylo třeba,“ pokrčí rameny.



Reprezentační pauza na výkon Mountfieldu velký vliv neměla. „Tempo zápasu nebylo špatné, ale hlavně jsme nebyli na tréninku pohromadě, abychom mohli něco secvičit. Souhra trochu vázla, ale tempo bylo opravdu dobré,“ tvrdí.



Za stavu 2:0 už toho Vítkovice ve třetí třetině moc nepředvedly. „Soupeře jsme do žádného většího tlaku nepustily a neměl ani žádné pořádné šance,“ všiml si.



Brankář Roman Turek vychytal svou letošní třetí nulu. „V důležitých chvílích, když jsme udělali nějakou chybu, tak nás podržel. Především ve druhé třetině, kdy na něj jel sám Tomášek,“ chválí zkušeného brankáře.