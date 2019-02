České Budějovice - Českobudějovický hokej v úterý čeká jednoznačný vrchol dosavadního průběhu sezony. V sedmém semifinále play off totiž HC Mountfield přivítá Energii Karlovy Vary a musí se definitivně rozhodnout o postupujícím do finále.

Úterní sedmý semifinálový duel HC Mountfield – Karlovy Vary lze bez nadsázky označit za zápas roku. Na snímku ze šestého utkání na západě Čech blokuje před brankářem Romanem Turkem obránce Lukáš Bolf karlovarského Milana Procházku. Začátek je v 17.25. | Foto: Deník/ Zdeněk Koza

Začátek zápasu je v 17.25 a přímým přenosem ho vysílá ČT2.



V neděli měli Jihočeši první mečbol v Karlových Varech, ale utkání jim vůbec nevyšlo. Hned od první minuty prohrávali a neodehráli vůbec dobrý zápas. „Od prvního střídání nám tam něco chybělo a chybělo nám to celý zápas. Neřekl bych, že nás zlomil první nebo druhý gól, ale celkově lze těžko hledat nějaká pozitiva nebo období, kdy bychom byli lepší,“ nemohl být spokojen s výkonem týmu asistent trenéra Mountfieldu Milan Černý.



Asistent trenéra vítězů Václav Baďouček naopak ocenil hru domácích. Byli jsme lepší ve všech domácích zápasech,“ pochvaloval si. „Jsem rád, že Budějovice zjistily, že když to nejde hokejově, tak ani v osobních soubojích nebudou úspěšní,“ upozornil na třetí třetinu, která přinesla několik šarvátek a také šest trestů do konce utkání (po třech na každé straně).



Atmosféra byla na ledě skutečně vyhrocená. „My jsme se ale prát nechtěli,“ zdůrazňuje Černý. „S odehranými zápasy ale narůstají antipatie mezi hráči a potom stačí už jen málo. Něco nepotrestaného nebo přehlédnutého a na ledě to jiskří. Z naší strany tam ale určitě nebyl žádný pokyn, aby se hráči šli prát,“ ujišťuje.



Podobný názor měl i jeho protějšek Baďouček. „Oba soupeři spolu hráli včetně semifinále letního Tipsport Cupu už jedenáctý zápas, což je skoro čtvrtina soutěže,“ připomíná. „Slouží ke cti našim hráčům, že až na jednu výjimku rvačky nevyprovokovali oni. Do každého zápasu jdeme s tím, že neuhneme, ať se děje co se děje. V závěru se jiskřilo více než obvykle, ale nebyly to žádné excesy. Nedělal bych z toho nějaké velké drama,“ mávne rukou.

Pokud chtějí v dnešním mimořádně důležitém utkání Jihočeši uspět, musí oproti neděli výrazně přidat. Nasazení, bruslení i hra v přesilovkách, to jsou hlavní aspekty, které musí mužstvo zlepšit. „Musíme se z nedělního zápasu poučit,“ souhlasí Milan Černý.



V sedmém duelu se může stát leccos, což si uvědomuje i druhá strana. „Uvidíme, jak se zápas bude odvíjet. Je to otevřené na obě strany a může vyhrát šťastnější. Bude to velká loterie,“ míní Baďouček.



Bez nájezdů



Rozhodující sedmý zápas bude mít oproti těm ostatním jednu zláštnost. V případě nerozhodného výsledku po základní části soutěže totiž nebude následovat desetiminutové prodloužení hrané ve čtyřech a následné samostatné nájezdy, ale pokračovalo by se normálně v pěti na obou stranách až do vítězného gólu bez případných samostatných nájezdů.