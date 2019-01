České Budějovice – Dorostenecký útočník Jáchym Kondelík absolvoval s národním týmem ČR do 17 let prestižní hokejový turnaj za mořem.

Hokejový talent Jáchym Kondelík. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

„World Hockey Challenge je v naší věkové kategorii neoficiálním mistrovstvím světa," podotýká naděje Motoru České Budějovice.



Hned po návratu ukázal, že klubové povinnosti bere neméně vážně. „Přiletěli jsme kolem páté ráno, a protože jsme hráli o nižší příčky, chtěl jsem nastoupit," říká Jáchym Kondelík, jenž oblékl dres dorostenců Motoru proti Kladnu (1:3), ačkoli měl s národním týmem za sebou náročnou cestu z Dawson Creeku. A ta se neobešla bez komplikací… „Letecká společnost Lufthansa stávkovala, takže jsme měli trochu problémy s letem. Na letišti jsme se zdrželi asi dvanáct hodin, celkem jsme strávili na cestě dva dny," líčil Jihočech přesun přes Vancouver a Londýn zpět do Prahy. „Dobře to dopadlo a dostali jsme se v pořádku domů."



V Kanadě Češi změřili síly s tím nejlepším, co se v dané kategorii prohání po hokejových stadionech. „Ve skupině jsme hráli dobře a skončili druzí. Pak jsme ale nastoupili do čtvrtfinále proti Rusům a ten zápas jsme pokazili, hráli jsme opravdu špatně. Vypadli jsme a hráli o 7.- 8. místo," popisuje stručně nadějný hokejista cestu turnajem.



Ve skupině Kondelík a spol. podlehli USA (1:6), které v této fázi turnaje neztratily ani bod. Černému výběru Kanady Češi podlehli 3:4, naopak domácí bílý výběr dokázali udolat 3:2. V další části následovala zmíněná porážka od Ruska. Závěrečná výhra nad černým výběrem Kanady (4:2) uchránila český tým od toho, aby skončil poslední.



Hlavním koučem je Pavel Arnošt. „Trenéři kladně hodnotili, že jsme nezanechali špatný dojem. Měli jsme na kontě dvě výhry a jednu prohru po samostatných nájezdech. Třeba Švédi měli dvě výhry a skončili třetí… Je to prostě turnaj," konstatuje Jáchym Kondelík.



Jeho asistence na gól si na videu našla místo na klubovém webu. „Byla to normální přihrávka, i když vydařená," tvrdí útočník, jenž prý byl se svými výkony spokojen. K úplné spokojenosti mu však chyběl týmový úspěch. „Bohužel jsme skončili až sedmí, a to mě moc mrzelo," tvrdí.



Nominace do týmu pro World Hockey Challenge si považuje. „Bylo pěkné zahrát si proti hráčům, kteří mají být draftováni v prvním kole. Potkat se s nimi na ledě je krásné," cení si zkušeností českobudějovický čahoun, jenž mohl porovnávat, v čem na největší talenty ztrácí a v čem naopak vyniká. „I když jsou tam výborní hráči, většinou se nedokáží prosadit sami, je to práce celé pětky. Je to obrovsky vyrovnané!" přesvědčil se. „Hráči mají perfektní střelu, a když se dostanou do šance, tak dají gól, což já neumím. Často neproměním, nejsem střelec, zatímco oni jsou při zakončení téměř stoprocentní," zaujalo ho.



Jako všichni hráči si Jáchym Kondelík vyslechl od trenérů, na čem má zapracovat, aby se dál zlepšoval. „Řekli mi, že mám dělat finskou posilovnu, abych zpevnil celé tělo," přibližuje pokyny.



Slova trenérů si vzal k srdci. Okamžitě oslovil kondičního trenéra Motoru Františka Bombice. „Už jsme domluveni a budeme spolu chodit trénovat," těší se dlouhán na bruslích, jenž (zatím) dorostl do 198 centimetrů. „A pořád ještě rostu," oznamuje s úsměvem hokejista.