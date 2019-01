České Budějovice – Ve druhém čtvrtfinále play off první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru nad Přerovem 3:2 a v sérii vedou už 2:0. Třetí zápas se hraje ve čtvrtek v Přerově (18).

Domácí dali opět v brance důvěru Kváčovi a trochu zamíchali složením útočných formací. Hosté udělali změnu na postu gólmana. Klimeše nahradil Horčička.



Úvod zápasu jako by kopíroval pondělní první utkání. Jihočeši byli aktivnější, ale v 6. min. vyrobili hrubici. Zcela nekrytý Pšurný našel před brankou ještě volnějšího Bergera, jenž neměl sebemenší problém dopravit kotouč za záda bezmocného Kváči.



Jenže Motor tentokrát dokázal zareagovat mnohem rychleji a vyrovnáno bylo už za dvě minuty. V avizované výhodě po vydařené akci neohroženého Vráblíka překonal Horčičku Heřman.



Šestnáct vteřin před první sirénou se podařilo domácím otočit skóre. Po přesné přihrávce Roba se poprvé v českobudějovickém dresu trefil přerovský odchovanec Dostálek.



„Kluci vlétli do utkání správně nahecovaní a nesrazil je ani inkasovaný gól," chválil své spoluhráče třetí gólman Ondřej Bláha, který se tentokrát nedostal do hry. „Ještě v první třetině se nám podařilo výsledek otočit a věřím, že zápas dotáhneme do vítězného konce," prorokoval po skončení úvodního dějství.



Hosté ve druhém duelu začali provokovat a na ledě přibývalo drobných i větších šarvátek. „To se ale od Přerova dalo čekat. Je to play off a v tom by proti nám nehrál v rukavičkách žádný soupeř," je přesvědčen.



V rukavičkách se rozhodně nehrálo. Zubři jako by chtěli dát vzpomenout na loňskou vyhrocenou sérii. Prakticky po každém přerušení hry vyvolávali šarvátky a hokej plakal. „Ale neřekl bych, že je to za hranou. Takové je play off," oponoval Bláha.



Hosté často zahřívali trestnou lavici, ale přesilovky jsou disciplínou, která družině Antonína Stavjani poslední dobou příliš nevychází. Zaplněná hala se dočkala až ve 32. min., kdy kapitán Novák parádní dělovkou rozezvučel tyč a sám pak kotouč došťouchl ve skrumáži do sítě.



V závěru druhého dějství však přišla komplikace. V přesilovce pět na tři vymetl dělovkou horní růžek Kváčovy klece obránce Ferenc.



„Třetí gól nám pomohl, ale bohužel jsme v závěru třetiny inkasovali. Třetí třetina bude na krev, ale kluci hrají dobře a věřím, že to zvládnou," nechal se Bláha slyšet po druhém dějství.



Třetí třetina byla hlavně bitvou o každý centimetr ledu a šancí bylo k vidění minimum. Vášně vyvolal faul kolenem hostujícího Goiše na Pavlina, přesilovka se ale domácímu celku vůbec nepovedla.



V závěru hosté zkusili power play, ale Motor už si důležitou druhou výhru vzít nenechal.

Branky a nahrávky: 8. Heřman (Vráblík), 20. Dostálek, (Rob, Pýcha), 32. F. Novák (Nouza) – 6. Berger (R. Pšurný, M. Procházka), 39. Ferenc (Plášek, Sýkora). Vyloučení: 8:11, využití: 0:1. Rozhodčí: Würtherle, Bejček – Štofa, Beneš. Diváci: 6206. Stav série: 2:0.

ČEZ Motor: Kváča – Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, Vráblík, Mucha – Dostálek, Rob, Čermák – Nouza, Vlček, Heřman – Šulek, Škoda, Babka – Fronk, Vak, Pajič. Trenéři Stavjaňa a Štrba.

Hlasy trenérů – Martin Štrba (Motor): „Byl to velice těžký zápas, ale nikdo nemohl čekat, že to bude nějaká lehká série. Druhý bod je pro nás velice důležitý. Potěšila nás třetí třetina, kterou jsme zvládli bez inkasovaného gólu."

Kamil Přecechtěl (Přerov): „Sehráli jsme poměrně vyrovnané utkání. Neměli jsme tolik šancí jako v pondělí, ale přesto si myslím, že jsme soupeře celkem potrápili."