České Budějovice – Začíná jít do tuhého. V boji o co nejlepší umístění pro play off první Chance ligy potřebují hokejisté ČEZ Motoru každý bod. V pondělí je ale čeká hodně těžký zápas ve Frýdku-Místku (18), který navíc absolvují po dlouhém cestování. Ve středu budou hostit na svém ledě nováčka z Poruby.

Aleš Totter | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši měli v sobotu volno. Jejich zápas s Litoměřicemi byl odložen, protože Budvar arénu obsadil muzikál Dracula. „V sobotu jsme netrénovali. Chtěli jsme, aby měli kluci den volna, ale zároveň jsme dodrželi režim, že trénujeme vždy před i po zápase. Čeká nás teď hodně utkání. V šestnácti dnech jich odehrajeme osm. Je to pro nás důležitý týden,“ zdůrazní asistent trenéra Prospala Aleš Totter.



Až na vedoucí Jihlavu je popředí tabulky hodně vyrovnané. „Je to boj o první čtyřku a po každém kole se to přelévá. Je to pro nás skutečně důležitý týden a chceme do něj vstoupit ve Frýdku vítězně,“ ujistí.



Hodně náročná bude už jenom cesta do značně vzdálené destinace. Po dlouhém pobytu v autobusu není jednoduché dobře vstoupit do utkání. „Všechno je to o hlavě. Kanadská dvacítka teď na mistrovství světa dala ve všech čtyřech svých zápasech ve skupině do sedmé minuty gól. Nevěřím, že je to náhoda. Roli v tom v každém případě hrála mentální složka,“ zdůrazní Totter.



„Na zápas přijíždíme brzy, takže není problém se dobře rozcvičit. Každý hráč má nějaký svůj rituál a důležité je nastavit si to v hlavě. Dlouhá cesta autobusem až takový problém není. Dokážeme přijet do Přerova a po deseti minutách zápas rozhodnout. A po skoro stejně dlouhé do Havířova utkání ztratit. Starty do zápasů jsou podle mého skutečně hlavně otázkou mentální složky,“ míní.



Frýdek patří do skupiny týmů, která se snaží protlačit do první osmičky a zajistit si tak postup do play off. „Do play off chtějí všichni, to je jasné. Ve Frýdku proběhla výměna trenérů a určitě si tam představovali lepší výsledky. O osmičku se určitě popere,“ je si asistent vědom.



Frýdek je farmou extraligového Třince, který hraje další zápas až v sobotu. Rýsuje se tak reálná varianta, že proti Motoru se může postavit výrazně posílený soupeř. „Asi to nabuší a nastoupí hráči, kteří nejsou v Třinci tak vytěžovaní,“ přikývne Totter. „Uvidíme, v jakém složení nastoupí. My ale máme nějaké postavení a hrajeme o důležité body, takže musíme na Frýdek vyrukovat stejně a s vítěznou mentalitou. Ať za soupeře nastoupí kdokoliv.“



Jihočeši mají na marodce obránce Kutláka s V. Doktorem a kanadského útočníka Dunna. „Pojedeme se šesti obránci a třinácti útočníky,“ doplní Aleš Totter.