České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru to prohráli v závěrečném kole základní části první Chance ligy se Vsetínem po dramatickém utkání 3:4 a v konečné tabulce základní části obsadili třetí místo. Do čtvrtfinále play off vstoupí v pátek na své ledě (17.30).

Do domácí branky se postavil Kváča a měl by tak začínat jako první gólman i v play off. V sestavě stále ještě chyběli zranění beci Pavlin s Fillmanem, samozřejmě také dlouhodobý marod Šimánek a k němu se přidal i mladík Dančišin.



Do hostující kelce se postavil exbudějovický Gába (ale nevydržel v ní ani do poloviny zápasu) a v zeleném dresu soupeře nemohl chybět ani další odchovanec Motoru a nejlepší střelec střelec soutěže Rob.



Před vyprodanou Budvar arénou se začalo ve slušném tempu. Jihočeši byli aktivnější, ale první gólovku zápasu měl na druhé straně právě Rob. Po Kachyňově propadnutí však tváří v tvář Kváčovi neuspěl.



V 7. min. už se ale skóre měnilo. U levé tyčky domácí svatyně zůstal nekrytý Březina a pohodlně zavěsil.



Na vyrovnání se naštěstí čekalo pouhé dvě minuty. Po akci Endála přesně zamířil Gilbert. A bylo ještě veseleji. O chvilku později si po rychlé akci nabruslil obránce Jandus a přesnou střelou trefil horní růžek Gábovy klece.



Ale poprvé šly oba celky do kabin přece jen za vyrovnaného stavu. Jihočech Rob založil rychlou akci, předložil kotouč Jonákovi a ten už neměl vážnější problém překonat Kváču.



„Hezký hokej. Hosté mají rychlý přechod do útoku. My hrajeme dobře v útočné třetině, měli jsme několik slibných střel, ale celkově to byla naprosto vyrovnaná třetina,“ zhodnotil úvodní dějství zraněný útočník Jiří Šimánek.



Hned v úvodu druhého dějství se po rychlé akci trefil pod horní tyčku Gábovy klece J. Doktor a malinkatý kouzelník z jihu Čech ve vsetínských barvách zamířil na střídačku. Nahradil ho Bělorus Šelepněv.



Potom zase přiložili pod kotel Valaši a Kváča odolával jen s vypětím všech sil. Ve 28. min. ale přece jen kapituloval. V přesilovce procedil kotouč za jeho záda Březina.



„Druhá třetina byla také vyrovnaná. Škoda, že nám nevychází přesilovky. Ale věřím, že v závěrečné třetině zápas rozhodneme. Bude to asi o jediném gólu,“ konstatoval Šimánek po skončení druhé části hry.



Jeho spoluhráči byli ve třetí třetině lepší, vynutili si dvě přesilovky za sebou, ale chyběl jim větší tlak do branky.



Jenže domácí útočník Endál poté vyrobil zcela zbytečný faul, když podrazil mimo hru soupeřova gólmana. Přesilovky Vsetín umí a Kucharczyk dostal podruhé svůj tým do vedení.



To už bylo zlé, protože do konce zápasu zbývalo jen sedm minut a k útoku na druhé místo potřeboval Motor vyhrát za tři body.



Hosté si také jednogólový náskok zkušeně pohlídali a soupeře v závěru prakticky k ničemu nepustili.



Branky a nahrávky: 9. Gilbert (Endál), 11. M. Jandus (R. Přikryl, Heřman), 22. J. Doktor (Babka, M. Jandus) – 7. Březina (Rác), 13. Jonák (Rob, Pechanec), 28. Březina (Rác, Kucharczyk), 53. Kucharczyk (Březina, Mikuš). Vyloučení: 4:5 (navíc dom. Kutlák 10 min.), využití: 0:2. Rozhodčí: Wagner, Micka – Kreuzer, Polonyi. Diváci: 6421 (vyprodáno).

ČEZ Motor: Kváča – Plášil, Kutlák, Kachyňa, Pýcha, M. Jandus, Vydarený – Endál, Gilbert, M. Novák – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Zd. Doležal, Bradley, Karabáček – Babka, J. Doktor, Beránek. Trenéři Prospal a Totter.