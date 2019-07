Vůbec poprvé v historii absolvovalo mužstvo individuální letní přípravu na suchu dle rozpisu kondičního kouče Tomáše Cibulky. Jestli se tento model osvědčí, to ale ukáže až samotná sezona. „V pátek kluci absolvují fyzické testy. Ty nám dají první nějakou indikaci, jak skutečně kdo pracoval,“ upozorňuje trenér Václav Prospal. „Testů se zúčastní všichni hráči. Včetně těch, kteří jsou u nás na testech. Kromě juniorů, kteří už je absolvovali,“ dodává.

Hodnotit premiérovou individuální letní přípravu by tak bylo opravdu předčasné. „Jakmile půjdeme na led, tak hned poznáme, že se někdo trápí při kondičním bruslení nebo nějakém těžkém tréninku. Tam se jasně prokáže, když by někdo v přípravě nepracoval. Kluci jsou ale dostatečně inteligentní na to, aby věděli, že když v létě nenatrénují, tak je to může stát sezonu, ale klidně i celou kariéru. Je to jejich denní chléb a musejí být připraveni. Pokud se někdo nepřipraví, tak je to jeho minus,“ věří trenér svým svěřencům.

Individuální přípravu ale Prospal obecně vítá. „Každý hráč potřebuje něco jiného. A určitě je dobré, když hokejista může strávit léto doma se svou rodinou a připravovat se individuálně. Všichni si tak odpočinou od zimáku, od kabiny, masérů, trenérů i vedení klubu. To je také důležité, aby si vyčistili hlavu,“ zdůrazní Prospal. „Ale jak jsou kluci připraveni, to se ukáže až na ledě. A moc se na to těším. Každým dnem se budeme posouvat dál.“

Na závěr letní přípravy se hokejisté vypravili na čtyři dny k Lipenskému jezeru do Frymburku. „Díky jednomu z našich partnerů máme možnost využít zdejší Wellness Hotel. Nejedou všichni, ale pouze ti hráči, kteří mají v klubu podepsanou smlouvu,“ říká Prospal. „Hlavní účel je, abychom se poznali a noví hráči měli možnost lépe zapadnout do kolektivu. Také já budu mít lepší možnost je poznat osobně. Není to klasické soustředění. Spíše se jedná o společné zakončení letní přípravy, která tentokrát společná nebyla,“ vysvětluje.

Náplní čtyřdenního pobytu budou klasické tréninky pod taktovkou Tomáše Cibulky, ale třeba také cyklistická vyjížďka nebo relaxace v lázních.

Podobný teambuilding by si Prospal představoval spíše až těsně před startem sezony. „Abychom tam jeli s týmem, se kterým půjdeme do soutěže,“ přikyvuje. „To bylo ale přineslo problém, že bychom neměli kam jezdit trénovat na led. Takže termínově to jinak vyřešit nešlo,“ dodá.

V pondělí 22. července začíná pro Motor tréninkový kemp na ledě. „Pro hráče začíná už v pátek vstupní testy. Sobotu a neděli dostanou kluci volnou. V pondělí ráno už pak půjdeme na dvě party na led. To už se k nám připojí i naši junioři, které jsme si vybrali do přípravy, aby se poprali o své místo v kádru, tak i hráči, jež přicházejí na try-out,“ nastiňuje kouč nejbližší program.

Na ledě by mělo mužstvo začít trénovat ve své domovské Budvar aréně, takže žádné stěhování za přípravou nehrozí.

V rámci přípravy odehraje Motor osm přátelských zápasů. „Je to tak akorát. Původně jich bylo sedm, ale přišla nabídka od Komety Brno, jestli bychom s ní nesehráli utkání. Je to bezpochyby atraktivní soupeř. Budeme hrát v Brně, ale pokud by se nám zápas povedl, tak bychom za rok mohli hrát třeba s Kometou u nás doma, což by bylo pro fanoušky určitě velké lákadlo. Takže jsme na tuto možnost samozřejmě kývli,“ říká trenér k programu přípravných duelů.

Jeho tým se utká s extraligovými kluby Plzní (v Milevsku) a Brnem, dále pak už jenom se zahraničními soupeři: dvakrát (doma a venku) s rakouským Lincem a německým druholigovým Lausitzer Füchse. Doma pak Jihočeši přivítají kazašský Pavlodar a účastníka KHL Amur Chabarovsk.

Právě s Chabarovskem se českobudějovickým tým utká v posledním přípravném utkání 29. srpna. První liga ale startuje až 11. září. „Díra tam je, ale budeme to řešit nějakým zápasem mezi sebou, nebo zkusíme ještě něco domluvit během srpna. Abych se přiznal, tak takhle daleko se nedívám. Teď chci především co nejlépe poznat naše nové hráče, které jsme si vyhlédli. Věřím, že tam, kde jsme potřebovali doplnit, tak jsme přivedli ty správné typy. Ale samozřejmě až sezona ukáže, jestli tomu tak skutečně bylo,“ nechce předbíhat.

Kádr týmu doznal řady změn a mělo by se v něm objevit hned jedenáct nových tváří. Ale zatímco útočníků figuruje na aktuální soupisce hned dvaadvacet, obránců je momentálně jenom osm. „Četl jsem článek, kde jsi mě sjel, že jsem měl loni úzký kádr. Ano. Kádr byl skutečně úzký a skončil tak, jak skončil,“ připomíná Prospal ještě loňskou nevydařenou baráž.

„Šířka kádru byla skutečně jednou z věcí, která měla vliv na loňský výsledek. Sezonu dohrávala spousta našich juniorů, pro které to určitě byly skvělé zkušenosti. Už před koncem baráže jsme ale věděli, že nemůžeme postoupit a zápasy už pro nás neměly větší náboj. To letos nechceme dopustit. Loni nebyli hráči, které bychom sem přivedli. Ale k tomu už se nechci vracet,“ zdůrazní.

Letos by měli mít trenéři k dispozici širší kádr. „Vedení klubu nám otevřelo náruč s tím, kolik hráčů sem můžeme přivést. Bude tady velká konkurence. Hlavně v útoku. Na obraně samozřejmě dále pracujeme. Máme nějaké hráče rozjednané. Ale už loni mě překvapilo, jak těžko se tady dělá nějaký trejd a jak složité je dostat k nám nějakého hráče, kterého si vytipujeme,“ nezastírá. „Za šířku současného kádru jsem rád. Konkurence bude větší, někdo tady o práci bohužel přijde, ale tak je to v hokejovém prostředí nastavené. A samozřejmě také chceme, aby i nadále dostávali šanci naši vlastní junioři,“ zdůrazní.