Třebíč – Hokejisté ČEZ Motoru zvítězili ve 42. kole první Chance ligy v Třebíči 4:3 po samostatných nájezdech. V sobotu mají Jihočeši volno, jejich zápas s Litoměřicemi byl odložen až na pondělí 21. ledna. V Budvar aréně totiž bude muzikál Drákula.

Jan Strmeň | Foto: Deník/ Jan Škrle

Hosté postrádají marody Kutláka a s Dunnem, do sestavy se naopak vrátil útočník Doležal a hrál velmi dobře. Na soupisku se tentokrát nevešel J. Doktor. V domácím dresu nechyběl produktivní útočník Raška, kterého si stáhl extraligový Chomutov.



Úvodní třetina nabídla oboustranně rušný hokej a také čtyři branky. Motor začal aktivně a byl také po zásluze odměněn. V 7. min. elitní formace hostí rozpoutala před brankou soupeře pořádný kolotoč, ke kotouči se dostal Doležal a svůj návrat do sestavy oslavil pohotovým gólem.



Horácká Slavia vyrovnala po hrubici obránce Janduse, po které jel Kusko sám na Strmeně a přesnou střelou ho překonal. Domácí radost však trvala pouhých šestnáct vteřin. Po tvrdé střele Pavlina a závaru před brankou Třebíče se prosadil Bradley.



Jenže domácí celek dokázal znovu vyrovnat. Po velkém tlaku před českobudějovickou svatyní se přesně trefil kanonýr Raška.



Ve druhé třetině se hrálo podle českobudějovických not a v polovině zápasu také přišla odměna v podobě vedoucího gólu. Tečovanou střelou od modré se prosadil Fillman.



Pavlinovu tutovku ale poté zlikvidoval Svoboda a pak přišli ke slovu zase domácí. Přesilovku pět na tři však zužitkoval nedokázali a Kratochvílovu střelu v klasické početní výhodě vytěsnil Strmeň na tyč.



V závěrečném dějství Třebíč přitlačila a také se potřetí dočkala vyrovnaní. Po vyšachování hostující obrany střílel Vodný už do prázdné branky.



Ani jeden ze soupeřů už pak přes řadu šancí nedokázal skórovat ve zbytku utkání, ani v dramatickém prodloužení. V nájezdech rozhodl o až ve čtrnácté sérii hostující obránce Pýcha.

Branky a nahrávky: 13. Kusko, 15. Raška (Střondala, Vágner), 48. Vodný (Střondala) – 7. Zd. Doležal (Gilbert), 13. Bradley (Pavlin), 30. Fillman, rozh. náj. Pýcha. Vyloučení: 3:5, využití: 0:0.

Rozhodčí: Kopeček, Pilný – Kreuzer, Polonyi. Diváci: 1567.

ČEZ Motor: Strmeň – Fillman, Vydarený, M. Jandus, Plášil, Pavlin, Pýcha – Babka, Šimánek, Beránek – Endál, R. Přikryl, Heřman – Karabáček, Bradley, Čermák – Zd. Doležal, Gilbert, M. Novák, od 37. navíc Dančišin. Trenéři Prospal a Totter.