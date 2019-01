České Budějovice – Důraz, bruslení, odolnost. Takové by měly být největší přednosti nové akvizice ČEZ Motoru, kterou je kanadský útočník Vincent Dunn (23 let).

Vincent Dunn | Foto: hokejcb.cz

Draftován byl v roce 2013 Ottawou, v kanadské juniorce dokázal nasbírat za sezonu třeba i 34 gólů. Do sestavy týmu NHL, který si ho zvolil, se ale Dunn nikdy neprobojoval, a tak se snažil v nižších soutěžích. Teď se poprvé vydává do Evropy, kde tento centr či křídelník podepsal zkušební kontrakt do konce ledna 2019 s Motorem.



Připojí se tak k jihočeské zámořské kolonii, kterou tvoří Kanaďané Gilbert a Fillman a Američan Bradley. V případě, že se podaří vyřídit všechny formality, mohl by poprvé nastoupit už v pondělí v duelu s Prostějovem.