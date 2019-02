Hůrka – Českobudějovický David servis, vítěz krajské ligy hokeje, vyráží na krátké soustředění na Lipno.

Trenérská dvojice Jiří Fedur, Roman Horák (zleva) patří minulosti, David servis hledá Jiřímu Fedurovi nového kolegu. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

Původně se hráči měli dozvědět jméno druhého trenéra, který nahradí Romana Horáka, ale nakonec zůstává u týmu Jiří Fedur osamocený. Prozatím!



„Nechvátáme," říká prezident klubu Jaroslav David. Jak jsou jednání daleko, prozradit nechtěl, jen to, že kandidáti jsou tři. „Záleží na různých okolnostech." Ve hře je varianta asistenta i rovnocenného trenéra do dvojice. „Počkáme na léto," prohlašuje šéf hokejového klubu.



David servis v uplynulé sezoně získal krajský titul, vyhrál dokonce kvalifikační skupinu, ale pak neuspěl v předkole baráže o II. ligu.



Klub opustil asistent Roman Horák. „Dohodli jsme se, že zkusíme udělat změnu," říká Jaroslav David.



Na Lipno míří kádr z minulé sezony. Nikdo podle prezidenta nepřibyl, ani nikdo neodešel. David naznačil, že v zákulisí probíhají jednání o doplnění týmu. „Nějakou představu máme a byl bych rád, abychom v červnu měli jasno jak v otázce kádru, tak trenérů," uvedl majitel.



V pátek se hokejisté obují do kopaček a sehrají přátelský zápas s rezervou Horní Plané. V sobotu čeká hráče 140 kilometrů dlouhá etapa na kole! „Bude to taková kratší vyjížďka," glosuje s úsměvem Jaroslav David.



Tým se ubytuje v penzionu v Hůrce a pobude u Lipna do neděle. „Na soustředění jsme tam možná podvanácté. Stalo se už tradicí, jen jsme dřív jezdívali do Přední Výtoně, kde je teď plno, tak jsme změnili místo," vysvětlil Jaroslav David.