České Budějovice – Znovu potvrdili, že umí vyhrávat už i venku. Hokejisté ČEZ Motoru zvítězili v Kadani 3:0 a s pětibodovým náskokem vedou tabulku první WSM ligy. Ve středu budou hostit od 17.30 nováčka soutěže Frýdek-Místek.

Petr Kváča | Foto: Deník/ Jan Škrle

Tři body z ledu soupeře mají vždycky svou hodnotu. S výsledkem byl také asistent trenéra Martin Štrba spokojen. S výkonem už trochu méně. „Za tři body jsme rádi, protože to vůbec nebyl lehký zápas. Kadaň hrála bez respektu a na hranici nějaké únosné tvrdosti. Často až za ní. Pokud rozhodčí podobnou hru dovolí, tak to bude vypadat tak, jak to vypadalo v pondělí," nebyl zrovna nadšený z toho, co se na ledě odehrávalo.



Na druhou stranu jako bývalý hráč a současný trenér dobře ví, že hokej nejsou návštěvy tanečního kurzu. „V play off se bude hrát extrémně tvrdě a s mimořádným nasazením. Musíme se to naučit zvládat. A je třeba říct, že první polovina zápasu byla z naší strany špatná. Vedli jsme a nakonec jsme duel dotáhli do vítězného konce. Třetí třetinu už jsme zvládli dobře," ohlíží se za vítězným utkáním.



Že by ale jeho tým zápas kontroloval, to by prý bylo až příliš odvážné tvrzení. „Nedá se říct, že bychom to měli vyloženě pod kontrolou. První polovinu určitě ne. Nastoupili jsme ustrašeně, a když soupeř přitvrdil, tak nám delší dobu trvalo, než jsme se dostali ve studené hale do tempa. Nebylo to ono," připustí. „Postupem času jsme zápas přece jen zvládali a třetí třetina už byla v klidu," dodá.



Poprvé se v sestavě prvního týmu v mistrovském utkání objevil juniorský obránce Michal Michal. A bylo to na úkor zkušených beků Zíba s Muchou. „Trénoval s námi už na začátku sezony. Byl to jeden z adeptů na to, abychom ho vyzkoušeli. Snažíme se zabudovávat mladé kluky do sestavy. Podobné to bylo i s Ondrou Šulkem a teď jsme se rozhodli dát prostor Michalovi. Myslím si, že to zvládl velice dobře," pochválil mladého obránce.



Tvrdou hru soupeře odnesl naštíplým žebrem útočník Točík. „Dominik to odnesl nejvíce. Dostal tam tři nárazy zezadu, které nemohl nijak ovlivnit. Z nich si zranění odnesl. Pak už jsme tam nechali jen jeden zub. Myslím, že byl Bena Walkera, ale nevím to jistě," usměje se Štrba.



Pozici gólmanské jedničky si vybojoval Petr Kváča. Dlouho si ji ale užívat nebude, protože míří s reprezentační devatenáctkou na mezinárodní turnaj do Kanady. Jako kustod našeho týmu cestuje také českobudějovický Jiří Šrámek. „V Kadani chytal výborně. Domluvili jsme se na svazu, že za nás odchytá ještě zápas s Frýdkem a na sraz ho odvezeme o den později," vysvětluje asistent. „Je tam i jistá naděje, že by se mohl prosadit i na světový šampionát dvacítek, který na turnaj navazuje."



Vzhledem k tomu, že Kváča odcestuje a Bláha je do 14. prosince na hostování v Benátkách nad Jizerou, posune se od dalšího zápasu do role jedničky David Gába a záda mu bude krýt Petr Spáčil nebo talentovaný junior Jiří Patera.



V duelu s Frýdkem-Místkem už mohou trenéři počítat s čerstvou posilou Štěpánem Hřebejkem. O jeho místu v sestavě však ještě jasno není. „První dva útoky nám hrají dobře. Budeme to teprve dávat dohromady a uvidíme, kde nám tam Štěpán vyplave. V každém případě hrát bude," ujistí.



Jisté naopak také bohužel je, že nenaskočí žádný z kvarteta dlouhodobých marodů. „Pavel Pýcha určitě hrát nebude. Mitch Fillman bude mimo hru ještě tak týden, možná dva. Martin Heřman bude mít také ještě tento týden klid. Davida Kuchejdu čeká závěrečné vyšetření, ale už by měl být v pořádku a zapojí se do tréninku. K nim se přidal Dominik Točík, jenž se ale po příchodu Štěpána Hřebejka vrátí zpět do Tábora," shrnul Štrba týmovou marodku týmu.



Ve středu čeká Jihočechy Frýdek-Místek. Soupeř, kterého doma porazili 5:2, ale ještě po druhé třetině 1:2 prohrávali. Na ledě soupeře pak podlehli 3:5. „Doma jsme sice prohrávali, ale celý zápas jsme se do soupeře tlačili a nakonec jsme to přehoupli na naši stranu. Každý protivník je ale nepříjemný. Je to farma Třince. Mladí kluci, kteří mají výborný pohyb. Třeba přijede Jiří Polanský, který teď v extralize nehraje. To by bylo zajímavé. Každopádně nás nečeká nic jednoduchého," dobře si uvědomuje.



Frýdek je sice hodně ambiciózní nováček, ale v aktuální prvoligové tabulce mu patří až jedenáctá příčka. „V kádru mají opravdu hodně mladých hráčů a přechod z juniorského hokeje do dospělého není jednoduchý. Začátek sezony měli velmi dobrý. U nováčků podobná euforie bývá. Postupem času to ale přece jen trochu opadlo," všiml si Martin Štrba.