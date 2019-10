Do domácí branky se dle plánu vrátila týmová jednička Klouček. Mimo sestavu zůstali stejně jako naposledy ve Vsetíně obránci Pavlin se Svachem a také kanadský útočník Gilbert.

Na hostech jako by v úvodu zápasu ani nebyla znát dlouhá cesta autobusem. Začali aktivně, hned ve druhé minutě si na jihu Čech dobře známý rutinér Martynek vykoledoval přesilovku, ale i díky pozornému Kloučkovi v brance tým ve žlutých dresech vstup do zápasu přestál bez úhony.

Naštěstí se ale domácí celek rychle rozkoukal a v 8. min. mohl poprvé slavit. Po střele kapitána Pýchy doklepl kotouč do sítě Doležal. Jenže radost netrvala dlouho. Po třech minutách hosté přečíslili obranu Motoru a D. Květoň nadvakrát překonal Kloučka – 1:1.

Rušnou úvodní třetinu však přece jen vyhrál domácí celek. Po střele Vydareného se na brankovišti prosadil důrazný Venkrbec.

Za zasloužené považoval vedení svého týmu i mladý obránce Václav Svach, jenž zápas sledoval z tribuny, „Byli jsme lepší a je škoda, že nám tam nenapadlo ještě více gólů než jen dva. Sami jsme naopak dostali dost smolnou branku,“ zhodnotil úvodní dějství.

Mladý bek má dobré hokejové oči. Jeho spoluhráči totiž měli skutečně navrch. Po změně stran soupeře zatlačili a gól na 3:1 byl logickým vyústěním dění na ledové ploše. Postaral se o něj Christov, jenž se nejlépe zorientoval ve skrumáži před gólmanem Danečkem.

Jenže dlouhodobějším problémem týmu trenéra Prospala jsou častá (a někdy i dost zbytečná) vyloučení. A po jednom z nich přišel trest. V početní výhodě se trefil nevídanou dělovkou přímo do horního růžku kapitán Frýdku Mikulík a rázem to bylo zase jen o gól.

Okének v obraně Motoru začalo povážlivě přibývat. Po jednom z nich zůstal úplně sám před Kloučkem Przybyla, urostlý gólman však naštěstí svůj tým podržel.

„Druhá třetina bylo a o dost vyrovnanější než ta první. Po druhém inkasovaném gólu jsme si říkali o vyrovnání, což se nakonec naštěstí nestalo,“ konstatoval po druhé třetině Svach.

Uklidňující čtvrtý gól mohl dát hned na úvod třetí části hry v přesilovce veterán Šimánek, Daneček však i s maximální dávkou štěstí a pomoci svých spoluhráčů zachránil.

Motor šlapal, ožili i diváci a tlak se stupňoval. Plášil nastřelil brankovou konstrukci, Christov rozvlnil boční síť, Lytvynov parádní střelou orazítkoval spojnici tyče a břevna. Hokej v podání domácích bavil, jenže brankový rozdíl zůstával stále nejtěsnější a Frýdek stále hrozil z nebezpečných brejků.

Závěr byl dramatický. Frýdek mě několik slibných příležitostí, ale Klouček odmítl vyrovnání. Tři body si však domácí celek zkušeně pohlídal, pokus hostí o power play ale překazil Hamanův faul.

Branky a nahrávky: 8. Zd. Doležal (Pýcha, R. Přikryl), 15. Venkrbec (Vydarený), 24. Christov (Venkrbec) – 11. D. Květoň (Št. Novotný, Martynek), 29. Mikulík (Kudla). Vyloučení: 4:4, využití: 0:1. Rozhodčí: Čech, Kostourek – Polák, Roupec. Diváci: 5255.

ČEZ Motor: Klouček – Plášil, Pýcha, Suchánek, Vydarený, Pavel, Lytvynov – Holec, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, R. Přikryl, Šimánek – Endál, M. Novák, Karabáček – Babka, Prokeš, Beránek – J. Veselý. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Měli jsme výborný nástup do utkání, ale mrzí mě, že pravidelně z toho nejsme schopni vygenerovat více golů. Dvěma útočnými fauly jsme soupeře vrátili do hry. Potřebujeme odehrát naplno celých šedesát minut. Takhle jsme hráli jen pětačtyřicet a děláme si to zbytečně těžší."

Jozef Daňo (Frýdek): "Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně a byli jsme soupeři jenom sparingpartnerem. Byli jsme rádi, že první třetina skončila jenom 2:1. Zvedl nás náš gól na 3:2. Pak jsme měli dvě vyložené šance a zbytek zápasu už byl vyrovnaný. Už jsme ale neměli sílu na vyrovnání. Výsledek asi odpovídá průběhu utkání."