České Budějovice – Včera zahájili přípravu na ledě hokejisté HC Mountfield. Trénovat budou téměř dva měsíce, odehrát by měli šestnáct přípravných zápasů a teprve pak přijde 17. září extraligová premiéra ve Vítkovicích. Trenér František Výborný přivítal včera na zahájení přípravy kompletní kádr. „To je vždycky příjemné,“ usměje se.

Máte za sebou dovolenou. Strávil jste ji podle svých představ?



Určitě. Trošku také pracovně, ale jinak jsem si užíval vnoučat a doháněl jsem věci, na které není přes rok čas. Bylo to fajn, ale bylo toho dost a jsem rád, že už jsem zase v práci.



Můžete se po tolika sezonách ještě vůbec těšit na nástup na led?



Těším se. Rozhodně. Je léto, je dlouho vidět a je hezké počasí. Sice se hodně trénuje, ale atmosféra je pořád ještě taková pohodová. Kluci se na led také těšili. Mužstvo se tady teprve tvoří a na led jdeme se šesti pěticemi. Tolik hráčů jsem snad ještě nikdy neměl. Vždycky to bylo maximálně tak pět formací. Zatím tým působí velice pozitivně.



Dorazili na sraz všichni hráči?



Ano. To je hodně důležité, že se přes léto nikomu nic nestalo. Všechny nepříjemné věci se nám vyhnuly. Zdravotní stránka hraje vždycky velkou roli.

Na led nastoupil i Václav Pletka, jenž se dává pomalu dohromady po zranění kolena. Má ještě některý z hráčů jistá omezení?

Nechtěl bych o tom moc mluvit. Všichni hráči jsou v takovém stavu, že mohou na ledě trénovat.



Jak budou vypadat úvodní týdny přípravy?



V prvních dvou týdnech budeme trénovat v šesti pětkách, takže budeme na led chodit ve dvou skupinách. Pondělí je vyloženě na zapracování po dovolené. Od úterý už se budeme zaměřovat na všechny věci, které předzávodní období přináší. V závěru tohoto týdne a v tom příštím už dojde také na hru. Těším se na mladé hráče. Jsem zvědavý, jak stráví tréninky i hru mezi dospělými.



V úvodu přípravy budete trénovat dvoufázově?



Ano. Každý den kromě středy. Vždycky bude jedna skupina hodinu na ledě a druhá v posilovně. Potom se vystřídají. Odpoledne to bude vypadat stejně.



Není šest pětic do přípravy až příliš? Nebude tím trpět kvalita tréninků?



Když budeme chodit trénovat na skupiny, tak to nevadí. Naopak pro kvalitu tréninků je to lepší. Navíc kluky uvidíme pořádně v akci.



Do dvou skupin jdou hráči rozděleni podle věku nebo výkonnosti?



Vůbec ne. Hráče jsme prostě rozdělili do šesti pětic a pak do dvou skupin. Zachovali jsme pouze určité vazby hráčů, kteří by spolu měli hrát.



Extraliga letos začíná až sedmnáctého září a přípravné období je tak mimořádně dlouhé. Neuvažovali jste, že půjdete také později na led?



Dlouhé to je. Trénovat na suchu jsme ale začali už v dubnu a přemýšleli jsme o tom, že bychom letní přípravu natáhli až do července. Devět týdnů ale bylo dost a pak už by se z toho mohlo stát spíše trénování pro trénování. Efekt by určitě nebyl takový. Proto jsme zvolili tenhle způsob. K ledu budeme zabudovávat ještě posilovnu a v přípravě na suchu budeme ještě částečně pokračovat. Hrajeme i dost zápasů, ve kterých dostanou patřičný prostor mladí hráči.



Co obecně od přátelských zápasů očekáváte?



Především mladí kluci si rozhodně nemohou říkat, že je to jenom příprava. Musejí se chtít ukázat a měly by to pro ně být zápasy jako kterékoliv jiné. Jejich touhou musí být ukázat se trenérům a dostat se do podvědomí veřejnosti. Letní utkání přinášejí sice hodně nepřesností, ale většinou tam bývá nasazení a dobrý pohyb. Nepřikládáme jim nějaký přehnaný význam, ale mohou nám ukázat, se kterými především mladými hráči můžeme třeba i v hodně krátké době počítat. Byl bych jenom rád, kdyby se třeba dvě úplně nová jména prosadila hned do extraligové sestavy.