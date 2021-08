K dalšímu přípravnému utkání na druholigovou sezonu si hokejisté IHC Králové Písek pozvali silnou zálohu Red Bul Salzburg. Ve výborném utkání brali výhru hosté.

Hokejová příprava: IHC Králové Písek - Red Bull Salzburg II 4:6. | Foto: Jan Škrle

Pro Písek je to první porážka v přípravě, ale i přes ní mohou být trenéři spokojeni. „Sice to bylo béčko Salzburgu, ale měli tam na rozehrání tři kluky z prvního týmu. Gólmana a obrovského beka, který hrál někde na farmě. Byl to takový pravý čistič před bránou. Dvoumetrový chlap. Mimochodem nám dal dva góly. Jinak to byl velice kvalitní a rychlý hokej. Technicky vyspělý soupeř. Dá se říci, že jsme prohráli zaslouženě, ale po našich chybách,“ hodnotil utkání asistent trenéra píseckého týmu Václav Šrámek a pokračoval: „Stejně jako v předchozích zápasech jsme byli střelecky aktivnější. Jejich gólman chytal osmadvacet střel, naši gólmani jedenadvacet. Je tedy vidět, že jsme i měli herní převahu, ale soupeř nás trestal po našich chybách. Prohráli jsme, ale byli jsme spokojeni. Kvalitní příprava a kluci odvedli to, co měli.“