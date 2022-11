To Jihočechům vlilo novou krev do žil a ve třetí třetině se tlačili za vyrovnáním. To se povedlo v 48. minutě Matušikovi, který doklepl do sítě odražený puk po dělovce Endála a využil tak po pouhých dvou vteřinách přesilovku.

V 57. minutě táborský Zíb poprvé dostal svůj tým do vedení, na které domácí celek reagoval v závěru odvoláním brankáře a znovu Zíb v poslední minutě pečetil do opuštěné klece zasloužené vítězství svého celku.

Tábor čeká v sobotu 12. listopadu další tahák, v němž doma přivítá vedoucí pražské Letňany (18 hodin).

Baník Příbram - HC Tábor 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 23. Hasman (Káník, Šinágl), 28. Eret – 35. Vlček (Seidl), 48. Matušík (Plášil, Endál), 57. Zíb (Suchánek, Plášil), 60. Zíb (Hajič, Plášil).

Rozhodčí: Mejzlík - Žídek, Augusta. Vyloučení: 5:7 Využití: 0:1 Góly v oslabení: 0:2 Střely: 23:39 Diváci: 730

Příbram: Jiroušek – Saňa, Zdeněk, Jelínek, Vinš, Zedek, Havlín, Patzelt – Procházka, Šinágl, Eret – Matějka, Gengel, Káník – Pinkas, Urban, Hasman – Dragoun. Trenér: Marek.

Tábor: Gába – Černý, Vala, Hubata, Suchánek, Kříž, Plášil – Matušík, Milfait, Seidl – Bárta, Dančišin, Endál – Zayml, Chocholoušek, Severa – Šulek, Vlček, Zíb – Hajič. Trenér: Bělohlav.

II. liga sk. Západ

1. Letci Letňany 15 14 0 0 1 84:37 42

2. HC Příbram 15 13 0 0 2 78:31 39

3. HC Tábor 15 11 1 0 3 83:40 35

4. Piráti Chomutov 15 10 0 1 4 88:49 31

5. Hokej Ústí nad Labem 15 9 1 1 4 63:40 30

6. Stadion Vrchlabí 15 9 0 2 4 57:44 29

7. Kobra Praha 14 7 1 0 6 42:39 23

8. IHC Králové Písek 15 5 1 2 7 52:60 19

9. Mostečtí Lvi 15 5 2 0 8 52:69 19

10. HC Děčín 15 5 1 1 8 51:58 18

11. HC Benátky nad Jizerou 15 5 1 1 8 43:60 18

12. Stadion Cheb 15 3 2 0 10 44:56 13

13. SHC Klatovy 15 4 0 0 11 38:58 12

14. Vlci Jablonec nad Nisou 15 3 1 1 10 45:82 12

15. Wikov Hronov 15 2 1 2 10 41:87 10

16. HC Řisuty 14 2 0 1 11 38:89 7