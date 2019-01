České Budějovice – Důležitý první krok nevyšel. V úvodním extraligovém kole prohráli hokejisté HC Mountfield s Vítkovicemi 2:5. V neděli se ve druhém kole představí v Litvínově.

Letošní premiéra začala s menším zpožděním, protože rolba musela přečistit nečistoty, které na ledě zanechal koberec pro vystoupení mladých tanečnic. Pak ale Jihočeši s Kantorem v brance místo zraněného Kováře začali sezonu jako z hokejového snu. Už po pětapadesáti vteřinách našel Langhammer najetého Květoně a ten vymetl horní růžek Málkovy klece.



Pak ale přišla studená sprcha, když hosté dvěma góly otočili skóre. Nejprve se v 6. min. prosadil dorážkou Szturc a o dvě minuty později zakončil rychlý brejk obránce Rehák. Závěr první třetina přinesl fanouškům alespoň malou radost v podobě vítězné bitky Podlešáka se Slobodou. Krátce před první sirénou měl vyrovnání na hokejce Kašpařík, jenž jel sám na Málka, ale jeho chytrá střela skončila pouze na tyči.



Po změně stran se hrálo také spíše podle vítkovických not, i když Jihočechům v žádném případě nelze upřít snahu. Klimkova dorážka ještě neskončila gólem spíše zázrakem, ale ve 32. min. už bylo skutečně zle. Kudělka nejprve mířil do tyče, ale na Svačinovu dorážku už byl Kantor krátký. Ještě do druhé přestávky naštěstí vykřesal jiskřičku naděje kontaktním gólem Dej a nastartoval domácí nápor.



Ten ale vyprchal s přestávkou mezi druhou a třetí třetinou. Klimkovo trestné střílení za Frühaufův faul ještě Kantor kryl. Ve 45. min. ale počtvrté kapituloval. Po přečíslení soupeře Klimkovu střelu vyrazil a Svačina už měl lehkou pozici a uklidit kotouč do prázdné branky.



Tím bylo rozhodnuto a Strapáčův pátý gól znamenal už jen úpravu skóre.

HC Mountfield České Budějovice – HC Vítkovice Steel 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. L. Květoň (Langhammer, Dej), 34. Dej (Langhammer, L. Květoň) – 6. Szturc (R. Hruška, Huna), 8. Rehák (Ujčík), 32. Svačina (Kudělka, Huna), 45. Svačina (Klimek), 54. Strapáč (Walker).

Vyl. 6:6, (navíc dom. Podlešák a host. Sloboda 5 + do konce), využ. 0:0. Rozhodčí: Pešina, Svoboda – Bláha, Kostka. Diváci: 4096.

Mountfield: Kantor – Ptáček, Jank, Frühauf, Kolarz, Vráblík, Vydarený, Kříž – Šimánek, Červený, Kotalík – Dej, Langhammer, L. Květoň – Mertl, Kašpařík, Podlešák (22. Rousek) – Soudek, Knotek, Suja. Trenéři Draisaitl a Bělohlav.

Vítkovice: Málek – Malík, Kudělka, Barinka, Rehák, Sloboda, Voráček – Ujčík, Burger, J. Káňa – Huna, R. Hruška, Szturc – Svačina, Roman, Klimek – Šedivý, Strapáč, Walker.Trenéři Trličík a Moták.



Hlasy trenérů – Peter Draisaitl (Mountfield): „Soupeř byl celkově stabilnější a vyhrál zaslouženě. Měli jsme dobré fáze zápasu, ale nehráli jsme po celý zápas to, co jsme si řekli. Stále se nám vůbec nedaří přesilovky. Kantor předvedl několik výborných zákroků, ale jinak bych jeho výkon nechtěl hodnotit, dokud se nepodívám na video."

Mojmír Trličík (Vítkovice): „Pro nás je to nesmírně cenné vítězství. V prvním utkání sezony a navíc na ledě soupeře, to vždycky potěší. Nebývali jsme v základní části v Budějovicích moc úspěšní. Ale vyhráli jsme zaslouženě. Lépe jsme se pohybovali a vytvořili si více šancí než soupeř."