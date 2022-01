Hokejisty Motoru připravily v Plzni o bodový zisk vlastní zbytečné chyby

Jihočechům vůbec nevyšel vstup do utkání. Po doslova zpackané přesilovce už v páté minutě inkasovali, když Hrachovinu překonal po akci zavánějící ofsajdem zblízka z otočky bekhendem Suchý.

Škodovka byla rázem na koni, na branku hostí se valil jeden útok za druhým, ale nevysoký borec v českobudějovické svatyni odolával. Motoru bohužel nepomohla ani druhá přesilovka. Byla to ještě větší hrůza než ta první…Na střely na branku vyhrála Plzeň první třetinu 10:2, na góly naštěstí jen 1:0.

Tam kde úvodní dějství skončilo, tam to druhé začalo. Hrachovina byl opět v ohni střel a jenom díky jeho zákrokům zůstával hostující celek ve hře. Ze strany hostí přicházely jen ojedinělé, ale zároveň také hodně nebezpečné výpady.

A jeden z nich přinesl vyrovnání. Po rychlé akci našel Vondrka naprosto přesnou přihrávkou Gulaše a ten bleskurychlou bekhendovou kličkou našel mezírku mezi Pavlátovými betony – 1:1.

Plzeň byla najednou jako opařená. O chvilku později zůstal úplně sám před domácím gólmanem Hanzl, ale neuspěl. A Motor tlačil dál. Brankovou konstrukci nastřelili v krátkém sledu Pech a Percy.

Jenže stačila chvilková ztráta koncentrace a rázem bylo všechno zase úplně jinak. Zbytečná chyba Šenkeříka a následný faul přinesly přesilovku, ze které se Západočeši znovu dostali do vedení. Po obrovském závaru našel volný kotouč vedle Hrachoviny Bulíř a poslal jej do sítě. O pouhou půlminutku později propálil bombou z první Hrachovinu Blomstrand a Plzeň vedla během chvilky 3:1.

To bylo přesně to, co se nemělo stát. Navíc, když Pavlát na druhé straně skvělým zákrokem vychytal Vondrku. Domácí byli opět na koni a závěr třetiny se dohrál v jejich režii.

Třetí část hry začala tutovkou Gulaše, kterou zlikvidoval Pavlát. Hosty ale srážela zbytečná vyloučení a také vlastní chyby. Další vyrobil Šenkeřík, Přikryl našel nekrytého Bulíře a ten neměl problém dát svůj druhý gól v utkání – 4:1.

Tím bylo vše podstatné vyřešeno a domácí už nepřipustili žádnou komplikaci.

Branky a nahrávky: 5. Suchý (Bulíř, F. Přikryl), 35. Bulíř (F. Přikryl), 35. Blomstrand (Schleiss, Kaňák), 49. Bulíř (F. Přikryl) – 26. Gulaš (Vondrka, Vráblík). Vyloučení: 4:5, využití: 1:0. Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Lederer, Zíka. Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Pavlát – Čerešňák, Kaňák, Holý, Graňák, J. Kindl, Budík, Kremláček – Schleiss, Kodýtek, Blomstrand – F. Přikryl, Bulíř, Suchý – M. Lang, Mertl, Dzerkals – J. Dufek, G. Thorell, M. Marcel. Trenéři Baďouček a Říha.

Motor: Hrachovina – Štich, Šenkeřík, Percy, Bindulis, Vráblík, Štencel – Gulaš, Pech, Vondrka – Valský, J. Novotný, J. Ondráček – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – Zd. Doležal, Koláček, Chlubna. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů – Václav Baďouček (Plzeň): „Dobře jsme utkání začali, měli jsme pohyb a tlak do branky, ale vytěžili jsme z toho jen jeden gól. V úvodu druhé třetiny jsme měli velkou šanci, ale bohužel jsme ji nevyužili. Soupeř z brejku vyrovnal a pak měl spoustu šancí. Druhá část byla z naší strany špatná. Ale měli jsme v ní štěstí, naše dva rychlé góly utkání zlomily. Ve třetí třetině jsme se vrátili k tomu, co jsme hráli v úvodu zápasu. Přidali jsme třetí gól a zaslouženě jsme vyhráli. Za to jsem strašně rád.“

Jaroslav Modrý (Motor): „Neměli jsme ideální vstup do utkání, ale pak jsme se odehráli výbornou druhou třetinu a vrátili se do utkání. Srovnali jsme a měli jsme plno dalších šancí. Kdybychom je využili, tak by byl konečný výsledek asi úplně jiný. Ale udělali jsme individuální chybu, nechali se vyloučit, což soupeř potrestal a udalo to ráz zbytku zápasu. Domácí už si pak výsledek pohlídali a podržel je gólman.