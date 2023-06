Norbert Král, František Čech, Radek Ťoupal, Roman Rákosník, Ladislav Kolda, Pavel Bláha, Filip Turek a další hokejisté. Výbornou partu měli už na ledě a scházejí se i po kariéře. Motoráci drží spolu. Podívejte se na video, jak to žilo ve Františkově.

Legendy hokejového Motoru se sešly ve Františkově u Miroslava Bláhy | Video: Deník/ Kamil Jáša

Bylo to úžasné setkání. Peklo se prase, vzpomínalo se a zpívalo. Nejhlasitěji František Čech. "Sparta Praha šampióoon." Hokejové legendy, které rozdávaly radost fanouškům Motoru České Budějovice, se sešly ve Františkově u Suchdola nad Lužnicí. Kdo nedorazil, mohl si být stoprocentně jistý, že právě o něm se často povídalo a určitě mu až dlouho do noci zvonilo v uších.

Do penzionu, který se jmenuje tak, že jeho název vám můžeme ukázat jen ve fotogalerii, přečtěte si ho tam raději sami, pozval své kamarády bývalý útočník Miroslav Bláha. Na zápasy v nejvyšší soutěži vzpomínali třeba Norbert Král, František Čech, Ladislav Kolda, Radek Ťoupal a další. Byli mezi nimi dokonce i medailisté z mistrovství světa nebo olympijských her. A nechyběl ani král blafáků.

Radek Ťoupal má ve své sbírce bronz z olympijských her v Albertville i z mistrovství světa. V ráji cyklistů, kterým Františkov určitě je, vyprávěl: "Když jsme byli v Motoru, tak právě móda přípravy na kolech začínala. Je to individuální, nikdy to nebude vyhovovat celému týmu," vyprávěl. Třeba Miroslav Bláha se s kolem u hokeje nikdy nesetkal. "Za nás se nejezdilo. Maximálně po městě do hospody. My jen běhali po asfaltu, proto máme dnes všichni zničené kyčle."

Histroka střídala historku, František Čech si zazpíval chorál Sparty, která mu ziskem fotbalového titulu udělala radost. Roman Rákosník přidal pár pikantních historek, jak to chodilo v časech jeho kariéry. Ani Pavel Bláha a Filip Turek nevzpomínají na přípravu na kole s láskou. "Poprvé, když jsme jeli na výjezd, měli někteří hráči kola s dětskou sedačkou, jiní si je pořídili v nákupním centru. Jeli jsme na Kleť, pak tam pro nás musel dojet autobus," smál se Turek. A Pavel Bláha? "To byly hrozné dávky. Dodnes nemám kolo rád. Když mi manželka řekne, že pojedeme na výlet, tak ji pošlu někam." Kam? Podívejte se na video, zjistíte to, když si počkáte, jak se jmenuje penzion Miroslava Bláhy.