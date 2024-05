Banes Motor České Budějovice drží palce národnímu týmu. Podívejte se na video, fanoušci českobudějovického Motoru jsou součástí velké české hokejové rodiny. V hledišti při zápase s USA byly stovky příznivců Motoru, možná dokonce tisíce. V závěru televizního přenosu se objevil nad střídačkami i generální manažer nejlepšího jihočeského hokejového klubu Stanislav Bednařík.

Medailista z OH v Mexiku předával medaile. Osmý ročník se pojede už ve čtvrtek

Cestovatelé, kteří mají za sebou návštěvy sportovišť na celém světě. Docela nedávnou se vydali Faltýnovi až na Floridu. Odkud? Z Jihočeského kraje. Z Českých Budějovic. Viděli NHL. Zápas, ve kterém se představili Pastrňák se Zachou, skončil výhrou českých hokejistů o čtyři góly. "Nádherný zážitek," komentoval Josef Faltýn mladší výjimečné chvíle prožité v USA na sportovních akcích. Zacha s Pastrňákem se asistencemi podíleli na prvním gólu svého týmu, který vstřelil ve 33. minutě Geekie a odstartovali tak střeleckou smršť týmu z Bostonu. První zápas série: Florida - Boston 1:5.

Uteklo pár týdnů a už byli v hledišti na Pastrňákovi se Zachou znovu. "Na národní tým jezdíme, kdykoli je to možné, cestujeme na mistrovství světa pravidelně, návštěva šampionátu v Praze byla valstně povinnost," dodal za fanoušky Motoru Josef Faltýn zkušenější.

Domů se Jihočechům jelo vesele, ČR se chystá na semifinále MS se Švédskem.

Čtvrtfinále MS v hokeji.

ČR - USA 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), branky a nahrávky: 27. Zacha (Špaček, Červenka), rozhodčí: Björk (SWE), Campbell (CAN) – Wyonzek (USA), Yletyinen (SWE) Diváci: 17 413.

USA: Lindgren (Nedeljkovic) – Werenski (A), Se. Jones, Sanderson, Hughes, Vlasic, Petry, Kesselring – Gaudreau, Nelson (A), Boldy – Tkachuk (C), Pinto, Caufield – Farabee, Hayes, Zegras – Eyssimont, Kunin, Brindley – Leonard. Trenér: John Hynes

Česko: Dostál (Mrázek) – Krejčík, Gudas (A), Kempný, Rutta, Hájek, Kundrátek, Špaček – Palát (A), Zacha, Pastrňák – Kubalík, Kämpf, Nečas – Červenka (C), Sedlák, Kaše – Beránek, Tomášek, Stránský – Voženílek. Trenér: Radim Rulík