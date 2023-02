Hokejový expert Karel Pražák je naprosto jednoznačně pro uzavření nejvyšší hokejové soutěže. Bývalý hráč, trenér i manažer extraligových klubů má pro svůj názor jasné argumenty: "Je nedostatek hráčů," říká to, o čem si povídají trenéři a manažeři už několik let. V této věci má nepochybně pravdu. Najít pro špičkový profesionální tým ne hráče do počtu, ale výraznou posilu, je na českém trhu téměř nadlidský výkon. "Jedna generace úplně vypadla," myslí si hokejový expert.

Nejvýraznější část své bohaté kariéry prožil Karel Pražák v Č. Budějovicích. Proto sahá při argumentaci právě do Motoru: "Klubu teď dochází tehdejší odchod Mountfieldu," říká a svůj pohled okamžitě vysvětluje: "V té době odešla mládež a odešla spousta hráčů. Třeba Sedlák je přece odchovanec Motoru." Pražák se vrátil k myšlence na uzavření české nejvyšší hokejové soutěže. "V této situaci kluby potřebují, nebo musí být donuceny, aby šly a vysloveně hledaly mladé hráče. Platí to i s tím, že třeba výsledky nebudou takové, jaké jsou od nich očekávané. Uzavření soutěže by klubů velmi výrazně ekonomicky pomohlo."

Legitimní obavou fanoušků je při uzavření soutěže absolutní ztráta soutěživosti. Karel Pražák nabízí svůj pohled: "Neustále si od někoho bereme příklady. Finsko má uzavřenou soutěž, bylo tam patnáct mužstev, Jokerit hrál ještě KHL, bylo to úplně ideální, měli tam i hráče, které pak použili v národním týmu. Němci mají uzavřenou soutěž. My se rozhodujeme podle toho, co říká Záruba v televizi! Hokejový svaz řídili lidi, kteří hokeji, včetně pana Krále, vůbec nerozuměli, dneska, jak se to oddělilo, tak Lojza Hadamczik je neviditelný. Já nabídnu jednoduchý příklad. My tady máme složitou situaci. Hodně měst bude modernizovat haly, nebo dokonce bude stavět nové. Hokejový svaz si klade podmínky, které zase jemu klade IIHF. Jde o úpravy, o to, co potřebují na stadionech. Šatny, střídačky a další různé pomocné funkce. Majitelé jsou ale města! Svaz nařídí klubu, klub běží žebrat na radnici, někdy z toho vycházejí paskvily."

Pražák přidal i další konkrétní příklad: "My nejsme vůbec schopni říct, na jakém rozměru hřiště budeme nebo chceme hrát. Jágr si udělá 26 metrů, ale hokejový svaz k tomu mlčí. Třeba Finové se dohodli jasně: 60 x 28. Tečka. U nás? Neexistuje."