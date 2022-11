Žádná bitva jihu proti severu se nekonala. Snad v úvodu. Motor si ale postupně vypracoval tříbrankový náskok. Právě Najman byl vyhlášený nejlepším hráčem Liberce. Osobně neodehrál špatné utkání, ale nestačilo to. Přitom Liberec nastupoval na ledě posledního týmu v tabulce.

A Najmanův gól? Padl v čase 21:26. Byl to tanec bekhendů. Martin Faško - Rudáš objel branku, bekhendem posunul puk před brankoviště a tam hráč s číslem 71 Adam Najman bekhendem zakončil. "Ten gól mohl celý zápas zdramatizovat," uvažoval Najman. "My ale dali jen jeden," popsal aktuálně největší libereckou bolest. "Budějovice nám ukázaly, jak se proměňují šance, které dostaly. Pomohly si přesilovkami. My se v koncovce trápíme."

Je pravda, že českobudějovický tým byl pod tlakem. Okolnosti vnímali snad všichni. Oficiální ultimátum od vedení Motoru tentokrát nezaznělo, ale poslední místo v tabulce, tříbodová ztráta na Kladno… Kdyby Motor nevyhrál, kdo ví, co by se dělo. Jenže Motor vyhrál. Dokonce 4:1. A přesto Najman tvrdil: "Myslím, že jsme hráli dobře. Dravost nám nechyběla. Byl to vyrovnaný zápas, ale prostě neproměňujeme šance."

Po dlouhé době zaviněné zraněním se do branky Motoru v předchozím zápase vrátil Hrachovina. Proti Liberci nastoupil Strmeň. "Máme před zápasem přípravu na gólmany. Věděli jsme, že Strmeň bude v brance." Sice Liberečtí věděli, kdo bude v dresu s velkým M na prsou chytat, moc platné jim to ale nebylo.