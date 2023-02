Jiří Lála, Vladimír Caldr, Jaroslav Korbela, Rudolf Suchánek, Petr Bříza, Luboš Rob, Roman Horák, Pavel Pýcha, Martin Beníšek, Jan Bláha, Miroslav Bláha, Roman Božek, Ladislav Gula, Jan Tlačil, Norbert Král, Jaroslav Kočer, Josef Novák, Josef Hejna, Ladislav Kolda, Petr Hodek a další hráči. Na lavičce klubu byl před 25 roky v roli trenéra Karel Pražák. Právě v této sezoně dostaly České Budějovice nejméně gólů ze všech týmů. "Na obrannou hru týmu jsem vždy dost dbal," přikyvuje tehdejší kouč Motoru. Také proto mu dnes vstávají vlasy hrůzou na hlavě, kdy ž analyzuje chyby, nedorazy a nedostatky v defenzivě současného týmu. O všem vypovídá jasný statistický údaj. Vizitka Motoru: 50 zápasů: 153 inkasované góly! Hůře je na tom jen Kladno (170).

Plusem pro Motor může před páteční hororovou bitvou být lepší bilance ze vzájemných zápasů s Kladnem. To nepochybně. Při rovnosti bodů v cílové rovince to vypadá, že Motor by měl lepší pozici. Velkým varováním ale by měla být poslední výhra doma 6:2. Kdo byl na stadionu, možná potvrdí, že čtyřgólový rozdíl ve skóre vůbec neodpovídal dění na ledě. Kladno bylo herně velmi dobré, často lepší než Motor. "Bude to hodně nervózní," zopakoval před pátkem Karel Pražák. Otázek je hodně. Uzdraví se Lukáš Pech? Naskočí znovu do sestavy sportovní manažer Jiří Novotný?

Budou to nervy. Hráčům Motoru rozhodně není co závidět. A můžete vzít jed na to, že nažhavený přijede i Jaromír Jágr: '

"V Budějovicích mě nemají moc rádi," říkal v létě u Lipna, kde byl hostem Lipno Sport festivalu Kateřiny Neumannové.

Slavná 68 má pravdu.