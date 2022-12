Střelec se v Budvar aréně našel, ale jen o přestávce. V soutěži. Jako Marcela

Odchovanec píseckého hokeje celé utkání prakticky rozhodl. V jediné vteřině. Motor po jeho střele inkasoval gól (2:0) a navíc trest na 2 + 2 minuty. V přesilovce padl další gól: 3:0. A bylo po zápase. Pro Bernarda to byl specifický podvečer. "Přítelkyni mám z Budějovic, jsem tady kousek odtud doma," popisoval karlovarský bek. "Na tribuně seděli snad všichni," smál se. "Byla tu rodina, byli tady kamarádi, podpořila mě přítelkyně," vyjmenoval chvíli po závěrečné siréně. "Do jednoho sektoru byly asi lístky jenom ode mě," vyprávěl spokojený střelec gólu. "Jsem za to rád, gól byl pro ně, za to, že mě všichni podporují, to je nejvíc, co může být."

S trochou nadsázky se dát popsat, že ve zmiňovaném sektoru seděl Bernard vedle Bernarda. Takoví Hujerovi. "Přesně tak," pousmál se David Bernard nad konkrétním dotazem.

A proč se Bernardovi na tribuně Budvar arény radovali jen napůl? Po vstřelení gólu bylo na první pohled vidět, že David inkasoval nepříjemnou ránu do tváře. Také jeho obličej zdobily po utkání stehy. Naštěstí se ze zranění rychle oklepal a posílal do jednoho sektoru dojemné vzkazy.