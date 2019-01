České Budějovice -Solidní zápas odehrál v neděli v extralize proti Kladnu centr HC Mountfield Ivan Huml. Zaznamenal gól a asistenci, ale radost mu kalila konečná porážka jeho týmu 4:5 po samostatných nájezdech.

Ivan Huml | Foto: Foto: DENÍK/ Václav Pancer



Byl to hodně divoký zápas, který jste ale velice špatně začali a první třetinu prohráli 0:2?



První třetina byla z naší strany hodně špatná. O přestávce jsme si řekli, že takhle to dál nepůjde.



Trenér vám k tomu v kabině také řekl své?



Samozřejmě, protože náš výkon skutečně nebyl dobrý. Řekli jsme si, že to musíme změnit. To se nám také povedlo. Druhou třetinu jsme odehráli velice dobře a vyhráli jsme ji 4:0. Třetí jsme ale zase nezvládli. Místo, abychom diktovali hru, tak jsme Kladno zase nechali hrát. To se nám vymstilo. Soupeř vyrovnal a pro nás je to velké zklamání.



Příčina druhého výpadku byla ve ztrátě koncentrace nebo třeba sebeuspokojení?



Těžko říct. Asi od všeho trochu. Chtěli jsme hrát hlavně dobře zezadu, ale přestali jsme hrát úplně. Soupeř si vypracoval několik šancí a dvě dokázal proměnit. Z naší strany to byl špatný výkon.



Bod navíc jste mohli získat v prodloužení, které se odehrálo prakticky celé ve vaší režii.



Byla především škoda, že jsme nezvládli přesilovku čtyři na tři. Jinak jsme prodloužení neodehráli špatně. Ale do prodloužení se utkání vůbec nemělo dostat. Ztratit doma vedení 4:2, to je pro nás špatná vizitka.



Na následný penaltový rozstřel jste nebyl vybrán?



Loni jsem nájezd několikrát jel, ale máme v týmu celou řadu šikovných kluků. Byla škoda, že Milan Gulaš trefil tyčku. Nájezdy jsou ale i trochu o náhodě. Hlavně se ale herně musíme zlepšit a v Plzni urvat nějaké body.



Vyrovnával jste na 2:2. Jak vypadal gól z vašeho pohledu?



Při signalizovaném faulu Kladno trochu přestalo hrát. Renda Vydarený toho využil a předložil mi nahrávku, kterou stačilo jenom lehce tečovat do branky. Bylo to pro mě docela jednoduché. Hlavní podíl na gólu měl Renda.



Po gólu vám trubači zahráli píseň Když máš v chalupě orchestrion z populárního seriálu Chalupáři. Zaregistroval jste to?



Občas v kabině od kluků slyším, že mi říkají Evžene. Abych řekl pravda, tak jsem si tentokrát nevšiml, že tu písničku hráli. Něco podobného mi ale vůbec nevadí. Naopak. To je jenom dobře.



Na domácí zápasy chodí v letošní sezoně všichni hráči velice slušně oblečeni. Jde o novou tradici?



Před sezonou jsme se dohodli, že na domácí zápasy budeme chodit v oblecích. Myslím, že to nevypadá vůbec špatně.