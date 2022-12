Hvězda Motoru by chtěla vidět zlatou generaci. Lukáš Pech vzkazuje fanouškům

Bojovník, technik, bruslař. Lukáš Pech. I v zápase, ve kterém se mu třeba tolik nedaří, jak by si představoval, je pro tým platným hokejistou. Sbírá body. Za góly, i za nahrávky. Nízkým těžištěm a pohybem po ledě přivádí soupeřovy obránce do stavu šílenství. A to už mu brzy bude 40 let.

Hvězda Motoru Lukáš Pech | Foto: archiv Deníku

Hokej měl rád odmala. "Už jako kluk jsem s tátou poslouchal S mikrofonem za hokejem," jmenuje legendární rozhlasový pořad, jehož je už několik let přímým aktérem. S hokejem začínal v Jihlavě, kde odehrál dorosteneckou a juniorskou ligu. Nejvíc se zapsal na extraligové sezoně do srdcí fanoušků ve Spartě, vzpomínají na něj i v Karlových Varech. Teď válí v Motoru. V minulé sezoně byl jedním z hlavních strůjců bronzového českobudějovického zázraku. Zemřel Anton Tkáč. Jeho slavnou tisícinu vteřiny zachytil Jan Škrle Narodil se 19. září 1983 v Jihlavě. Měří 167 cm, na ledě vyniká pohotovostí, šikovností, rychlou a překvapivou hokejovou myšlenkou. "Přál bych si, aby se ve světě všechno uklidnilo a mohlo se žít v poklidu bez nějakých stresů z válek, zdražování a úpadku životní úrovně," říká Lukáš Pech na konci roku 2022. "Mojí rodině přeju jen hodně zdraví, protože je to to nejdůležitější, co máme." Hokejový bojovník, který se nevzdává za žádné situace, poslal na konci roku i speciální přání fanouškům českobudějovického Motoru: "Fanouškům Motoru přeju hlavně pevné nervy při zápasech, aby nám pořád drželi palce a měli z hokeje radost." Lukáš Pech má doma ve své sbírce zlato z karlovarského dresu z extraligy ze sezony 2008/2009, Spartě pomohl vybojovat jedno stříbro a třikrát bronz, který oslavil i s Motorem České Budějovice. "Českému hokeji přeju, aby se zase našla zlatá generace, ke které my jsme vzhlíželi a která nás posunovala kupředu."

