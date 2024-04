Jihočeši prohrávali v sérii už 0:3, ale dokázali stav srovnat a celý hokejový národ očekával, jestli se stanou prvním týmem extraligové historie, který dokáže takhle nepříznivý stav zvrátit. Ale bohužel se nepovedlo. V sedmém utkání na domácím ledě tahal Třinec za delší konec a nakonec zvítězil 2:0. „Bylo jasné, že v sedmém utkání se bude hrát hodně opatrně. Domácí dali bohužel ve třetí třetině gól z dorážky, který rozhodl,“ litoval. „V závěru už jsme neměli takovou sílu. Přece jen to byl sedmý zápas v jedenácti dnech. Bylo to znát,“ uznal.

Oceláři dali rozhodující gól deset minut před koncem a hosté už nebyli schopni dostat se do tlaku, který by vedl k vyrovnávací brance. „Už na to nebylo. Měli jsme spoustu zraněných kluků. Například Honza Ordoš hrál celé play off se zlomenou nohou. Kloubouk dolů před tím, co jsme jako tým zvládli. Navíc máme skvělé fanoušky, kteří nás po celou sezonu podporují,“ ocenil.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Pro Motor sezona skončila, ale mužstvo ji určitě může končit jako šestý tým konečného pořadí se zdviženou hlavou. „Třinec je kvalitní tým a bylo to s ním hrozně těžké. Jsme rádi, že jsme alespoň pro diváky mohli sérii natáhnout do sedmého utkání a nedali jsme soupeři vůbec nic zadarmo. Věřím, že to byly zápasy, které se divákům musely líbit,“ je přesvědčen. „Máme pořád mladý tým a věřím, že příští rok to může být ještě lepší,“ přeje si.

Pro Jáchyma Kondelíka by ale sezona skončit nemusela. Bylo by překvapením, kdyby si ho trenér Radim Rulík nevytáhl do přípravného kempu před mistrovstvím světa v Praze.