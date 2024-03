Těší se na své první extraligové play off v českobudějovickém dresu. Na prvního centra Jáchyma Kondelíka (24 let) budou trenéři hokejistů Banes Motoru v předkole (a snad nejen v něm) proti Karlovým Varům hodně spoléhat. První dva zápasy se hrají v Budvar Aréně ve středu (17:30) a ve čtvrtek (17).

Jáchym Kondelík | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jako mladíček vyrazil syn bývalého populárního českobudějovického gólmana Romana Kondelíka na zkušenou do zámoří, odkud se vrátil v průběhu letošní sezony jako hotový borec, který svému mateřskému klubu bohatě vrací to, co ho naučil. V základní části Tipsport extraligy stačil odehrát 41 utkání, v nichž nasbíral 37 bodů, což je úctyhodný průměr téměř bodu na zápas.

Jeho parametry (201 cm, 107 kg) ho přímo předurčují k tvrdým soubojům před soupeřovou brankou a po hodně dlouhé době má Motor hráče, který je ochoten chodit do těchto prostorů, kde to bolí, ale odtud padají důležité góly. Navíc ani při své mimořádně výšce není líný na krok. Je trošku s podivem, že mu ještě reprezentační trenéři nedali šanci na některém z turnajů Euro Hockey Tour.

Play off v naší nejvyšší soutěži okusí Kondelík poprvé v kariéře. „Těším se hrozně moc,“ přikývne. „Play off jsem si zahrál naposledy v Americe na univerzitě, kde je to ale o něčem jiném. Hraje se tam jenom na jeden zápas a minulý rok mi to uteklo kvůli zranění,“ dodá.

Karlovarskou Energii bere jako soupeře bez výhrad. „Letos je extraliga hrozně vyrovnaná a proti Varům nás bezpochyby čeká velice těžká série. Trenéři pro nás mají plán, se kterým do zápasů půjdeme. Pokud ho budeme plnit na sto procent, tak věřím, že zvítězíme,“ je přesvědčen.

Tým z lázeňského západočeského letoviska nepatřil zrovna k nejoblíbenějším soupeřům Motoru. Loni s ním Jihočeši ve čtyřech vzájemných duelech nezískali ani bod, letos také nejprve dvakrát prohráli, ale poslední dva duely vyhráli shodně 3:0. Podle urostlého centra ale předcházející bilance nehraje prakticky žádnou roli. „V play off se začíná od nuly a nikdo se nebude ptát, jestli jsme my byli šestí a oni jedenáctí. Na předcházející výsledky se nedá koukat,“ má jasno.

Do play off postupuje už třetím rokem dvanáct týmů, což malinko degraduje základní část extraligy. „Nejsem tady od toho, abych to nějak hodnotil,“ slušně odmítne.

V hledišti zaplněné Budvar arény jako vždy očekává své nejbližší. Ale tentokrát je to trochu s otazníkem. „Sestra má rodit, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ s úsměvem poznamená.