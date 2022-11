Tomáš Zohorna skvělý výkon vyšperkoval třemi body. Dvěma za góly, jedním za asistenci. "Ptáte se na Lukáše?," udiveně odpovídal po vítězství v Č. Budějovicích 4:2, když jeden z dotazů směřoval konkrétně k 19. minutě. Zohorna našel Lukáše Radila a ten parádní ranou zvýšil na 2:0. Odskok o dva góly se pro další vývoj zápasu ukázal být klíčový. Motor už se blíž k soupeři nedostal. "Spíš bych měl mluvit o obou," reagoval Tomáš Zohorna po zápase. "Ne jen o Lukášovi." Útok Radil - Zohorna - Kousal byl jako z jiné planety. Kousal soupeře dopředu, nepustil ho směrem dozadu. "Oba jsou skvělí hráči, mají hodně zkušeností, mají toho hodně za sebou," vyzdvihl Zohorna právě výkony Radila a Kousala. Pardubice vyhrály v extralize podesáté za sebou. "Je fajn, že to klape týmu, je dobře, že to klape celé pětce. To je teď nejdůležitější."

A kde je kouzlo pardubické elitní formace? "Typově jsme každý jiný," myslí si Zohorna. "Proto nám to tak dobře klape."

Pardubičtí mají v tabulce jeden zápas k dobru. Celkově jich už odehrály dvacet - vybojovaly 47 bodů. V tabulce mají před druhými Vítkovicemi pohodlný devítibodový náskok. A skóre? Impozantní. Dopředu i dozadu: 66:37. Nejvíc gólů ze všech týmů nastřílely, jen o jeden méně jich dostala Olomouc (36). Není to ale tak, že by Pardubice odjížděly z Budvar arény s pocitem absolutní spokojenosti. Vůbec ne. Ten pocit možná zalil hokejovou mysl hráčů už po první třetině, tu vyhráli 2:0, ta druhá byla o dost slabší. "Po druhé třetině to bylo z naší strany trošku vlažné," potvrzoval Tomáš Zohorna. "Řekli jsme si v kabině, že takhle to nemůžeme hrát. Takhle nemůžeme hrát s jakýmkoli týmem. Musíme bojovat šedesát minut na sto procent. Mohlo se nám to vymstít," poznamenal jeden z nejlepších hráčů zápasu v Budvar aréně.

Ale nevymstilo. Ani na špatném českobudějovickém ledě. K tomu Zohorna nic dodávat nechtěl: "Na začátku třetiny tam bylo trošku vody, ale myslím, že to bylo fajn."

Zohorna je nejstarší z bratrského tria. Mladší bratři Hynek a Radim jsou stejně jako on hokejoví útočníci. Čtyřikrát startoval na MS, dvakrát na OH. V národním týmu si v jednom útoku zahrál dokonce v jednom útoku se svými bratry. Věk se zastavit nedá. Tomáš Zohorna už má dávno třicítku za sebou. Je mu 34, v týmu patří k nejzkušenějším, v pardubickém dresu v Českých Budějovicích prožil ne výjimečný, ale zajímavý večer. V duchu slavné Shakespearovy komedie Večer tříkrálový dal vzpomenout na pomíjivost času svým českobudějovickým hokejovým Večerem tříbodovým.