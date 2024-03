Nejproduktivnější obránce Banes Motoru Jan Štencel oslavil v minulém týdnu devětadvacáté narozeniny, je jedním ze základních pilířů sestavy českobudějovického týmu, s manželkou vychovávají ročního synka Honzíka a spolu se také věnují pečení, což má mimořádně pozitivní ohlas nejen v kabině. Ve volném večeru se rád podívá na dobrý film nebo seriál.

Jan Štencel se chystá na extraligový duel s Kladnem. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Aktuálně se ale jeho myšlenky soustředí na hokej. Jihočechy čeká předkolo extraligového play off, první dva zápasy se hrají v Budvar aréně ve středu (17:30) a ve čtvrtek (17).

Jak vzpomínáte na dobu před více než rokem, kdy jste čekali syna Honzíka a při venkovních zápasech měli váš mobil na střídačce kustodi, abyste mohl v případě potřeby bleskově vyrazit k porodu?

Teď už na to vzpomínám celkem s úsměvem. Tenkrát to ale zase až tak veselé nebylo. Člověk byl myšlenkami u rodiny, co nás čeká a kdy to přijde. Soustředit se jenom na hokej nebylo lehké. Teď už jsou to však hezké vzpomínky, protože všechno dobře dopadlo. Byla to krásná doba. Byli jsme v očekávání a čekali, co se z toho vyklube.

Změnil vás rok s malým synkem?

Je fakt, že nám to domácnost převrátilo úplně naruby. Jsem zvyklý mít doma pořádek, a najednou jsou všude hračky a malý všechno vytahuje ze skříněk, takže byt je vzhůru nohama. Ale byl to parádní rok a strašně jsem si ho užil. Jsem vděčný, že máme tak úžasného syna. Je moc hodný a díky tomu, že manželka skvěle zvládá roli matky, tak fungujeme velmi dobře. Doplňujeme se a malý nás každý den obohacuje o něco nového. Je super pozorovat jeho pokroky a progres. Naučilo mě to být trpělivější. V některých situacích jsem byl poměrně vznětlivý. Teď, když vidím, že malému něco řeknu čtyřikrát a on to stejně neudělá, tak se kousnu do jazyku. Myslím, že v tom mi to pomáhá.

Když přijdete domů, tak tím pádem asi okamžitě zapomenete na hokejové starosti. Je to tak?

Určitě. Když se nám třeba nepodaří zápas, přijdu domů a vidím malého přilepeného na skle u dveří, jak mě s úsměvem vítá s nadšenýma očima, tak je to něco nádherného. Vidím, že doma je pohoda, všichni jsou zdraví a šťastní, což je něco, co dokáže člověka nabít do dalších dní. Jsem strašně rád, že nám všechno takhle funguje.

Chodí Honzík s mamkou také na hokej, nebo na to je ještě moc malý?

Chodí. Zatím ne na celý zápas, protože to je dost dlouhé a také pro manželku náročné. Chodívají na dvě třetiny a zatím ho to celkem baví, za což jsem rád. On je živé dítě, takže sedět dlouho nevydrží. Ale věřím, že si z toho něco odnáší a především ho to baví.

Před rokem jste touto dobou hovořil o tom, že je to sice ještě hodně hektické, ale v plánu by mohl být i sourozenec? Došlo v tomhle směru k nějakému posunu?

Momentálně si říkám, že na sourozence dojde, až tenhle bude na střední škole (smích). Ale to je samozřejmě nadsázka. Asi bychom ještě jedno dítě chtěli, aby Honzík nebyl jedináček a měl sourozence, protože vyrůstat s bratrem nebo sestrou je určitě ku prospěchu. Úplně hned teď to v plánu není, ale do budoucna bychom chtěli.

Jako své koníčky uvádíte vaření, rybaření a sledování seriálů. Nešly tyto záliby po narození syna stranou?

Volného času je teď samozřejmě méně. Je pravda, že rybaření šlo teď malinko stranou, i když manželka nebyla proti, pokud jsem chtěl někdy vyrazit. Ale hlavně se mi nechce opouštět rodinu ještě jindy než při zápasech a trénincích, což je samo o sobě časově dost náročné a jsme často pryč. Chci trávit čas hlavně s manželkou i se synem a vynahradit jim to. Rybaření tak muselo jít trochu do ústupu.

Kolikrát jste byl v minulém roce na rybách?

Loni jsem byl dvanáctkrát. Vracel jsem povolenku, takže to mám spočítané. Byl jsem až překvapený, že to bylo tak málo. Letos bych chtěl chodit víc, ale uvidíme, jak to bude přes léto vypadat.

Na seriály nebo filmy si po večerech čas najdete?

Když si někdy večer s manželkou konečně můžeme vydechnout, tak si rádi pustíme nějaký kvalitní seriál nebo film.

Na co se nejčastěji díváte?

Většinou se chci dívat na nějaké pozitivní filmy nebo komedie. Večer už chci mít klidnou mysl a nerad sleduji nějaké thrillery nebo horory.

Dáváte přednost české produkci, nebo spíše zahraniční?

Když je kvalitní český film s dobrým obsazením, tak se rád podívám. Řekl bych, že naše tvorba má velice slušnou úroveň. Ale koukáme i na zahraniční. Co zrovna letí. Nebráníme se ničemu.

Máte rád seriály. Týká se to třeba i nekonečné Ulice na TV Nova?

To také, na Ulici se díváme.

Ale její vysílací čas se dost často potkává s vašimi zápasy.

V dnešní době už není problém podívat se zpětně nebo i dopředu (úsměv). Koukáme se na spoustu seriálů.

Říká vám něco třeba i Nemocnice na kraji města?

Říká, ale upřímně musím říct, že mě to moc nebavilo. Byl jsem ještě hodně malý, když se to vysílalo. Tento seriál jsem zaznamenal, ale nesledoval.

Rád nejen vaříte, ale i pečete. Týká se to hlavně vánočního cukroví?

Moje babička každý rok na Vánoce pekla cukroví. A když už pak nemohla, tak jsme si řekli, že bychom to zkusili vzít za ni. Tím to začalo. Začali jsme s manželkou péct vánoční cukroví a měli jsme na to fantastické odezvy, že se to povedlo a bylo to super. Tak jsme to další rok zkusili znovu a začala se nám ozývat spousta známých, že by si také rádi něco vzali, jestli jsme schopni to napéct. Řekli jsme, že s tím nemáme problém, pustili jsme se do toho a už je to nějaký pátý šestý rok, kdy pečeme cukroví takhle v poměrně velkém množství. Moc nás těší, že na to máme takhle pozitivní odezvu. Momentálně jsme s manželkou rozjeli výrobu makronek s tím, že bychom to chtěli posunout na nějakou vyšší úroveň. Máme na instagramu už i svou značku a do budoucna to plánujeme rozjet trochu víc. Ale s hokejem i malým synem je to složitější, protože času je málo.

Pečete doma, nebo máte nějakou provozovnu?

Zatím nemáme nic a pečeme doma. Jak říkám, čas a prostor na to teď úplně není. Výhledově bychom se tomu však asi chtěli věnovat. V současné době je to ale jenom tak, že jsme podarovali rodinu a známé.

Obránce Banes Motoru Jan Štencel.Zdroj: Deník/ Petr Tibitanzl

Ještě to tedy není ve stadiu, že pokud bych měl zájem, mohl bych si koupit makronku od Štenclů?

Máme na instagramu značku sladkahokejka.cz, na které fungujeme. Teprve to však rozjíždíme. Začali jsme letos na Valentýna, to byl takový náš odrazový můstek. A budeme dělat další postupné kroky, abychom se dostali do povědomí. Zatím fungujeme v domácích podmínkách. Kdybychom to chtěli rozjet víc, tak to není zase tak jednoduché a je kolem toho třeba vyřídit spoustu povolení. Takže stále to děláme hlavně pro potřebu naši a našeho okolí. Do budoucna ale máme větší plány.

Až jednou skončíte s hokejem, tak právě v pečení vidíte svou budoucnost? Oproti řadě spoluhráčů, kteří do budoucna uvažují třeba o trénování?

Těžko říct. Vždycky jsem se řídil tím, že čím víc toho umíte, o to jste lepším člověkem. Momentálně to beru tak, že mi to trošku rozšiřuje obzory. Učí mě to určité trpělivosti a pečlivosti. Hlavně mě to však hrozně baví, protože za touto prací jsou vidět krásné výsledky. Tvary a vzory fungují, takže to vypadá moc hezky. A lidem to chutná. Odezvy jsou vesměs pozitivní, což je pro mě moc důležité a beru to i jako součást nějakého relaxu. Do budoucna je to rozhodně jedna z možností, protože jsme se v tom s manželkou skutečně celkem našli a myslím, že nám to i jde. Nebránil bych se tomu, bavilo by mě to, ale teprve uvidíme, co bude za nějakých deset let.

Jaké jsou ohlasy v kabině na tuto vaši aktivitu?

Čekal jsem, že dostanu pořádně naloženo, jak se v kolektivu sluší a patří (smích). Ale naopak se to setkalo s velmi dobrým ohlasem. Byli kluci, kteří si ode mě brali cukroví na Vánoce, byli s ním velice spokojeni a už jsme se domlouvali i na příští rok. Tak to asi nemáme špatné (úsměv). Když jsem teď přišel s makronkami, tak se po nich v kabině jenom zaprášilo (smích). I kluci to snad berou tak, že když člověk něco umí a dosahuje v tom dobrých výsledků, tak to není nic, za co by se měl stydět. Naopak by na to měl být pyšný, takže tak to i beru.

Když mluvíme o té budoucnosti, kde ji plánujete? Vy jste původem z Opavy, manželka z Havířova. Je pravděpodobný návrat na sever Moravy?

Je to věc, nad kterou pořád přemýšlíme. Zatím nemáme jasno a nemůžeme se na tom shodnout. Rodinu máme na Moravě a po skončení hokejové kariéry bychom jí chtěli být co nejblíž. Na druhou stranu nás úplně neláká bydlet někde v Ostravě. V Budějovicích se nám líbí, jižní Čechy jsou opravdu nádherné. Zvykli jsme si tady, našli jsme si super známé a kamarády. Momentálně jsou jižní Čechy pro nás číslo jedna.

Existuje tedy i varianta, že byste na českém jihu zůstali nastálo i po konci vaší hokejové kariéry?

Je to jedno z témat, které také řešíme. Opravdu se nám tady líbí a přemýšlíme o tom, že bychom tady zůstali. Jenže na druhou stranu máme rádi svoji rodinu, která je daleko. Babičky a dědečkové rovněž chtějí vidět svého vnuka a do budoucna věřím i další vnoučata. Tomu bychom chtěli jít také naproti. Jsou to dva protipóly, které se celkem tlučou. Ale teď to ještě nemá cenu řešit, protože s hokejem se může stát leccos a nikdy nevíte, kde najednou skončíte. Jeden rok hrajete tady, ale druhý už zase jinde. Z tohoto pohledu plánovat na nejbližší dobu úplně nejde. Uvidíme, jak se to vyvine, a pak to budeme řešit za pochodu.

Když se vrátíme malinko také k samotnému hokeji, letošní sezona je po té minulé nevydařené balzámem na duši?

To určitě. Letošní sezona je proti té předcházející diametrálně odlišná. Kádr se dobře doplnil, kluci zapadli a naše výkony šly nahoru. Tým si sedl, posbírali jsme dostatek bodů a jsme ve středních patrech tabulky. Hlavně se nemusíme pořád dívat za záda. Věřím, že bychom mohli být černým koněm play off.