Hokejový trenér Jan Trummer už nebude pokračovat u týmu juniorů Motoru České Budějovice, se kterým se mu podařilo vrátit do extraligy. Motor vedla dvojice Herr - Trummer.

Jan Trummer odpověděl na dotaz Deníku: Motor a extraliga juniorů patří k sobě? | Video: Deník/ Kamil Jáša

Vypočítávat celou Trummerovu hokejovou cestu by zabralo pět stran. Jen stručně: Lvíčata - Motor - a teď nově Písek. "U Lvíčat jsem byl s Jardou Pouzarem do doby, než o to přišel. S Václavem Švecem jsme chtěli udělat plnohodnotné béčko pro Motor. Byly domluvené důležité kroky, lepší hráči měli jít ze Lvíčat do Motoru na try out, všechno bylo propočtené tak, aby kluci měli konkurenci. Ta v našem hokeji strašně chybí," vypráví Jan Trummer, který Lvíčatům předal spoustu zkušeností. Hlavně přímo v bruslích na ledě. "Béčko dorostu mělo přejí ke Lvům, byl by to plnohodnotný B tým Motoru."

Projekt skončil, nepodařilo se ho naplnit, financí nebylo tolik, aby byl uveden v život. Jan Trummer byl oslovený tehdejším manažerem mládeže Motoru Erikem Svobodou. "Nabídka byla na post asistenta u juniorky," upřesňuje Trummer. "Motor je moje srdcová záležitost, mládežnickými kategoriemi jsem prošel jako hráč, působil jsem tam osmnáct let před tím, než jsme odešel k panu Pouzarovi. Byla to výzva. Od začátku jsem do toho šel s tím, že musíme vrátit juniorku do extraligy. V Motoru je Akademie, prostě extraliga a Motor patří k sobě." Podle Trummera je v klubu velmi důležitá návaznost kategorií. "To je i motivace pro hokejisty. Musí to fungovat. Hráči musí mít perspektivu. Aby od mladších a starších žáků, devítka a přechod do dorostu. Hokejisté musí mít kam přejít. Žádný kvalitní hokejista nechce přecházet z extraligy dorostu do ligy juniorů."

Co si předsevzali, se po boji podařilo splnit. Cestu Motoráků zpátky mezi elitu sledovali fanoušci bez přehánění po celém světě.

Motor je zpátky v extralize juniorů. "Návrat je strašně těžký. My vyhráli celou základní část, tam to možná tak složitě nevypadalo, poslední zápasy s Přerovem byly opravdu těžké. A klubů, které měly ambice, bylo víc. Třeba Slavia Praha byla s námi druhým favoritem, ale vypadla v prvním kole se Vsetínem. Musí se všechno sejít, aby se to povedlo."

Trenérské dvojici Herr - Trummer se to podařilo. Podle Trummera se může a možná i musí sázet především na odchovance. "Je ale třeba s hráči víc pracovat, je třeba jim dát větší důvěru. My měli v sezoně hodně úzký kádr, s tím byl dost problém. Hráli jsme téměř celou sezonu na devět útočníků a pět obránců. Je důležité vytvořit takové podmínky, aby ti nejlepší hráči tady zůstávali. My vlastně hráli s těmi, které jsme dokázali přemluvit." Aby neodcházeli jinam. "Po sestupu z extraligy juniorů právě odešli, my tu měli ty, které se nám povedlo přesvědčit."

Po postupové sezoně už Trummer u týmu Motoru nebude pokračovat. A je mu to líto. "Skladba družstva na novou sezonu už nebude moje starost," potvrzuje. "Během sezony se změnilo vedení. Novým manažerem mládeže je Václav Nedorost, který nás oslovil, jestli bychom jako profesionálové oddělali tu dvouměsíční práci, ale že už s námi na další sezonu nepočítá. Překvapení jsme byli my i hráči. Mě to mrzí, dělali jsme maximum, aby se Motor vrátil do extraligy, jako odměna je, že ten klub jsme museli opustit."

Jan Trummer u hokeje zůstane, pravděpodobně dojde k domluvě s Pískem, kde by jako trenér naskočil na druholigovou střídačku.