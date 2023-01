V čase 10:57 Jaromír Jágr nedovoleně bránil. Dopustil se faulu, který rozhodčí zápasu České Budějovice - Kladno viděli. Nemohli ho přehlédnout. A také ho zaslouženě potrestali. V čase 12:39 se legendární hokejový útočník vracel z trestné lavice zpět ke svému týmu. Dzierkals totiž pohotově našel odražený puk od Plekancovy hokejky a poslal ho do kladenské sítě. Budvar aréna vybuchla nadšením. V tom zápase už potřetí. Jaromír Jágr nedovoleným bráněním prakticky pomohl Motoru ke stavu 3:0. "Zbytečné fauly. Nechali jsme se zbytečně vylučovat," odpověděl kladenský Melka bez vytáček na otázku, proč jeho tým v důležitém zápase naprosto selhal. Antonín Melka zmínil situace, kde se hosté museli bránit jen ve třech statečných. "Dali jsme jim dokonce dvakrát přesilovku pět na tři. Budějovice proměnily. To rozhodlo."

Čech Jonáš Ťoupal studuje jako Donald Trump nebo Elon Musk

Antonín Melka musel hodnotit úvodní čtvrthodinu, ve které Motor svého soupeře třikrát potrestal. "V začátku jsme šli do čtyř, následně do tří, dostali jsme jeden gól, druhý. Byla to zbytečná vyloučení."

Na trestné lavici se v první třetině prostřídali: 1:33 Zikmund, 2:35 Melka, 10:57 Jágr. A Motor přesilovky zvládl dokonale. "Bavili jsme se o tom v kabině, zdůrazňovali jsme si to. Byla to zbytečná vyloučení. Zbytečné fauly hokejkou," říkal Melka. Po návratu po první přestávce na led totiž uběhlo pár vteřin a Kladno šlo zase do oslabení. Proč? V čase 21:40 byl za hru vysokou hokejkou vyloučený Indrák. A v čase 21:57 pověsil Stuart Percy puk do kladenské sítě počtvrté. "Faulů se musíme vyvarovat. Rozhodlo to celý zápas," kroutil hlavou Melka.

Kladenský hokejista, spoluhráč Jaromíra Jágra, popisoval věci přesně, jak je viděli rozhodčí: "Byla to naše nešikovnost. Zbytečné fauly hokejkami. Vůbec nemusely být. Věděli jsme, že je to důležitý zápas, ale nechali jsme se vylučovat a to rozhodlo." České Budějovice porazily Kladno 6:2, k jednomu z gólů Motoru pomohl zbytečným vyloučením a oslabením svého týmu také Jaromír Jágr.