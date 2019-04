Jaromír Jágr po vítězném utkání, ve kterém zaznamenal gól a asistenci, řekl:

"Start jsme měli výborný. Do stavu čtyři nula jsme hráli velmi dobře. Pak se něco stalo a náš výkon už byl katastrofální. Díky Bohu, že jsme zápas v Českých Budějovicích zvládli, že se nám to podařilo udržet. Zbytečně jsme nechali dát soupeře první gól, tím se on nastartoval. My měli ještě spoustu šancí, dva na jednoho, jeli jsme sami na bránu, nedali jsme nic. Pak tam byly přesilovky pět na tři, Ciki (brankář Cikánek) chytal skvěle, a kluci to výborně odbránili. Pleky (Plekanec) nejen dává góly a nahrává, ale do oslabení je v naší lize prostě neuvěřitelný. Já osobně jsem se cítil lépe než v minulém utkání, hlavně to ale bylo kvůli tomu, že v Budějovicích jsme vedli čtyři nula. Já měl nějaký problém, mohl jsme na konci třetiny vysadit, nemusel jsem hrát naplno. V baráži nemůžeš být nikdy spokojený, to prostě nejde. Baráž je fyzicky ohromně náročná. Je to hrozně únavná soutěž. Záleží na tom, kdo jak k tomu přistoupí. I v baráži musíš trénovat. V tom měly Pardubice neskutečnou výhodu. Tři nebo čtyři měsíce se velice dobře mohly fyzicky připravit. Na zápasech v souteži jim moc nezáleželo, trénovaly v posilovnách, na ledě, teď k tomu přistoupily výborně. My musíme zapomenout, jak jsme tento zápas dokončili a příští zápas musíme začít tak, jako jsme v Budějovicích odstartovali."