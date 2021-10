Modrý měl okamžitě po příletu do ČR jasno v jedné věci. "Příprava bude jiná, než bývala."

A jak řekl, stalo se. Hráči Motoru právě z náročných naběhaných kilometrů těží na podzim. „Letní příprava se naplno projeví o Vánocích,“ říkají odborníci. Tak uvidíme…

Abychom zrekapitulovali suchou přípravu, která by se měla zúročit až ve druhé polovině sezony. Jaká byla?

Dobrá. Museli jsme samozřejmě upravovat program vzhledem k počasí, nějaké věci se v průběhu měnily, ale udělali jsme, co jsme potřebovali. Byl jsem s přístupem hráčů spokojený.

Na čas jste opustili prostředí Č. Budějovic, vyrazili jste na soustředění. Proč?

Pobyt mimo České Budějovice měl seznamovací charakter. Byli jsme na Šumavě. Trošku jsem myslel na to, abychom se zapracovali, byli tam hráči, kteří do týmu přišli, to bylo důležité, aby byli s týmem.

Několikrát jste avizoval, že na kolo mohou hokejisté pod vaším vedením zapomenout. Žádné dlouhé etapy v sedle bicyklu tedy hokejisté v nohou nemají?

V přípravě jsme hodně běhali. Myslím, že je to lepší než kolo. Běhání je prostě bližší tomu bruslení. Je pravda, že dřív se to často nahrazovalo kolem, ale myslím si, že běhání je pro hokejisty prostě vhodnější.

Hokejový trenér Jaroslav Modrý se vrátil tam, kde s hokejem začínalZdroj: Deník/ Kamil Jáša

A pak se šlo docela brzy na led, bruslení asi na sto procent nenasimuluje žádný jiný pohyb. Vnímáte přípravu tak, že týmy musí mít z ledu hodně nabrusleno?

Hlavně se každý hráč musí zatáhnout, aby se připravil na celou sezonu. Zápasy jdou rychle po sobě, tělo si musí zvyknout. Myslím, že v Motoru kluci pracovali a pracují vzorně.

Když jsme byli u ledu, jaká je v Českých Budějovicích jeho kvalita? V minulých letech se hráči, a nejen domácí, docela často zlobili…

…je dobrá.

Vážně? Bez problému? Nikdo si vůbec na ledovou plochu nestěžoval? Ani v létě?

Je pro všechny stejná. Pro domácí i pro hosty.

Na ledě se objevilo jméno Jaroslav Pouzar. Je to syn velmi slavného otce, co říkáte jeho hokejovému potenciálu? Může hrát v budoucnu extraligu za Motor?

Já doufám, že ano. Teď už to je nás. A na něm. Záleží samozřejmě na tom klukovi. Budeme s ním v klubu pracovat. Má talent. A samozřejmě má nějakou krev, která se nedá schovat. Jeho táta toho dokázal plno. Doufejme, že kluk je hokejově na správné cestě.