Pouzar dál rozvíjí projekt Děti v pohybu. "To je jeho vlastní projekt, cílem je zlepšit pohyb dětí po covidu a aktivovat lásku ke sportu. Děti nejsou jen na ledě, ale podporuje u nich všestrannost ve sportovní hale. A říká jim koťata," dodává Václav Švec s úsměvem.

Jaroslav Pouzar slaví sedmdesátku. Začínal v Čakovci, vyhrál Zolotuju šajbu

Jaroslav Pouzar spolu s hlavním trenérem mládeže HC Lvi 2009 Janem Trummerem vychovávají děti v kategoriích od základny až po starší žáky. "Obětavost a vůle, které jsou Pouzarovi vlastní, přenáší na děti spolu s kvalifikovanými trenéry," říká Švec.

A na ledě Pouzarovi svěřenci vynikají. "Učíme je hrát kolektivně," vysvětluje Pouzar, který si ve své úžasné kariéře zahrál i po boku Wayna Gretzkyho. Tuto sezonu rozjel klub HC Lvi 2009 starší a mladší žáci ve velkém stylu. "Losování soutěže proběhlo do tří skupin. Z každé skupiny postoupila první dvě mužstva. Starší a mladší žáci postoupili do první nadstavbové skupiny, což jsou první dva," vysvětluje Václav Švec. Postoupili tedy i hokejisté klubu i HC Lvi 2009.

Legendární hokejista Jaroslav PouzarZdroj: Deník/ Kamil Jáša

Jaroslav Pouzar zápasy pečlivě sleduje. "Spolu s trenéry předávají zkušenosti. Cílem je uhrát ve druhé části co nejlepší výsledek." Rozhodně Pouzarova Lvíčata na to mají. "I přes velkou ránu, že už nevlastní zimní stadion, je Pouzar velký bojovník. Spolu se svými Lvíčaty dál jak poslední mohykán intenzivně trénuje. I ve svých sedmdesáti letech je stále vitální a aktivní. Udržuje si kondici, dvakrát týdně si vyšlápne Kleť a to nepočítám aktivity a besedy," přibližuje Švec a doplňuje: "Je to proste poslední jihočeský mohykán. Jardo, díky za všechno. Pevné zdraví ti přejí i Lvíčata, trenéři a spolupracovníci."