K narozeninám má i jedno soukromé přání: "Aby mi to tak strašně rychle neutíkalo," prolétne rodák z Čakovce v mysli celých sedmdesát let.

"Moje první medaile byla z Ruska, byl to turnaj výběru pionýrských domů Zolotaja šajba. To byl vlastně můj první velký mezinárodní úspěch." Při rekapitulaci velkých turnajů mu v paměti utkvěl jeden moment z OH v Innsbrucku. Český tým hrál o zlato. "Já najížděl sám na Treťjaka," zmiňuje legendárního brankáře tehdejší sovětské sborné. "Jel jsem trochu zleva, chtěl jsem to dát nahoru, trefil jsem ho do hlavy. Kdybych tehdy dal gól, už bychom neprohráli. Měli bychom zlato, takhle mám z olympiády stříbro." Soupeř skóre otočil až dvěma góly v závěru. V rozmezí 24 vteřin skórovali Jakušev a Charlamov… "Ale i stříbrná medaile je dobrá."

Legendární hokejista Jaroslav PouzarZdroj: Deník/ Kamil Jáša

OH v roce 1976 odstartovaly Pouzarovu velkou mezinárodní kariéru. "Na mistrovství světa v Katovicích jsme neprohráli ani jeden zápas," připomíná. A v témže roce Československo došlo až do finále prvního ročníku Kanadského poháru. "Tam o nás nikdo nevěděl. Oni vůbec netušili, kdo jsme. V Montrealu bylo hřiště tak malé, že když Jirka Holík vystřelil a jel dál, jak byl zvyklý, tak narazil do mantinelu. Pak jsme si zvykli, ale jen na ten Montreal, v Torontu už to zase bylo jiné, proto jsme Kanaďany nepotrápili ještě víc."

Později v Edmontonu si zahrál v útoku Pouzar - Gretzky - Kurri. "S lepším hráčem jsem na ledě nikdy nebyl," myslí si Pouzar o Gretzkym. Pouzar v Kanadě plnil roli bránícího, ale přitom střílejícího levého křídla. Jak byl zvyklý z reprezentace ČSSR. "Ale až po půlroce. Když jsem přišel do Edmontonu, tak jsem hrál dopředu. Oni tehdy hráli s centrem dozadu. Křídla musela na mantinelu chytat puky a vyhazovat je ze třetiny." Pouzarovi vyhovovalo, že Edmonton nepřehrával soupeře přímo kanadským stylem. "Snažili se hrát takový ruský hokej. Technický. Všichni byli skvělí a rychlí bruslaři. Messier, Anderson, Kurri, Coffey, to bylo tehdy úplně jiné mužstvo než všechna ostatní v NHL."

A Wayne Gretzky? "Byl úžasný," přikyvuje Jihočech. "Nejlepší ze všech. Nebyl to hromotluk. Nebyl přímo rychlík, jako je dneska McDavid, ale dokázal se uvolnit a hlavně uměl dát gól. Neuvěřitelně. Golfákem. Bekhendem."

Kluk z Čakovce procestoval s hokejem celý svět. Úspěšnější hokejista se na jihu Čech nikdy nenarodil.