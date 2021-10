Jak se to seběhlo, že budete hrát v neděli proti Hradci?

V úterý večer jsem jel na trénink se Samsonem, když mi volali generální manažer Motoru Standa Bednařík s trenérem Jardou Modrým, že mají velkou marodku a jestli bych si nechtěl přijít zatrénovat. Nejdřív jsem myslel, že si dělají srandu. Ale pak jsme se domluvili, že na trénink přijdu. Nic jsme si od toho neslibovali. Já ani trenéři.

Nakonec nezůstalo jen u jednoho tréninku.

Přesně tak. Na tréninku jsem pak byl i ve čtvrtek a bylo to docela dobré, i když jsem byl docela zafuněný. To však bylo logické, protože jsem předtím byl týden ve Švýcarsku kvůli své práci agenta. Ale díky tomu, že jsem celé léto, pokud byl čas, chodil ke svému kondičnímu trenérovi Dominiku Kodrasovi, tak jsem nějak udržovaný byl. Ale také dobře vím, že zápasové manko se nedá dohnat žádnými tréninky. Ještě si půjdu zahrát za Samson proti Jindřichovu Hradci, protože chci být co nejvíc na ledě. Každý zápas, i když je to krajský přebor, je lepší než trénink. Když to všechno klapne, tak v neděli bych měl nastoupit za Motor proti Hradci Králové.

Jste teď hráč Samsonu? Jeho šéf Martin Hanzal vás uvolnil bez problémů?

V Samsonu jsem jenom na hostování, pořád jsem hráč Motoru a vždycky jsem byl. První, s kým jsem o tom mluvil, byl trenér našeho týmu Lukáš Chaloupka. Když jsem mu to oznámil, že tady je tato možnost, tak nebyl proti on ani ostatní kluci. Smlouva s Motorem je postavená zápas od zápasu. Uvidíme, jak to bude dál. Od nedělního utkání se budou odvíjet další kroky.

Na konci července jste se rozhodl ukončit svou profesionální kariéru. To stále platí?

Za tím si stojím. Tohle je opravdu jen výpomoc klubu, kde jsem vyrostl a znám velmi dobře kluky z jeho vedení. Trenér Jarda Modrý mi to nabízel už několikrát, ale nechtěl jsem o tom vůbec slyšet. Nešlo to skloubit s mou prací ve Švýcarsku. Sice se dá dost věcí zařídit po telefonu, ale stejně musím hodně cestovat. Kdyby neměl Motor tak velkou marodku a zrovna jsem se nepohyboval tady v Budějovicích, tak by k tomu asi nedošlo. Ale nemám smlouvu podepsanou do konce sezony a ani ji podepisovat nebudu. Jdu do utkání s Hradcem Králové a pak se uvidí, co bude dál. Může se také stát, že po něm skončím.

Pokud by se vám ale dařilo, byl jste spokojený vy i trenéři, pokračoval byste?

Variant je hodně, ale mám také rozdělanou svoji práci ve Švýcarsku, kterou jsem začal a baví mě. Třeba by se to ale nakonec povedlo všechno skloubit dohromady. Momentálně nevylučuji vůbec nic.

Kolikrát týdně trénujete v Samsonu?

Dvakrát v týdnu a k tomu zápas. Ty jsem odehrál dva. Nijak to nepodceňuji, jsou tam kluci, kteří všichni hokej hráli, ale pořád je to krajský přebor. Nějakým způsobem jsem se udržoval a ještě minulý rok jsem hrál nejvyšší švýcarskou ligu. Ale také vidím ten rozdíl, protože jsem přes dvacet let hrál profesionálně hokej. Stačilo mi, jak jsem byl zakouřenej po tréninku Motoru (úsměv).

U manažera týmu Jiřího Šimánka jste si objednával patnáct lístků. Rodina v neděli dorazí kompletní?

To určitě, ale největší radost z toho, že budu hrát, má můj syn Jiřík. Je mu třináct let a hraje za žáky Motoru. On je z toho úplně nejšťastnější. Byl to také jeden z důvodů, proč jsem na výpomoc klubu kývl. V neděli hraje od dvanácti hodin zápas v Telči, ale moji rodiče pro něj dojedou, aby stihl naše utkání.

Budete hrát proti Hradci Králové. Vnímáte historický podtext a nevraživost právě vůči tomuto soupeři?

Od devatenácti let jsem pryč z Budějovic, takže jsem to přímo neprožíval. Ale celý ten příběh samozřejmě znám. Jsem rád, že budu hrát zrovna proti Hradci. Soupeře si nevybírám. Je to hodně silný tým, který nedostává moc gólů. Určitě to bude výborný zápas.

Už víte jaká bude vaše role v týmu?

Tu teprve určí trenér.