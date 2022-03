Usednout do (pomyslného) křesla trenéra české hokejové reprezentace neslibuje pohodlné posezení. Na medaili se v tuzemsku čeká deset let a snad na každém rohu potkáte experty i „experty“, kteří přesně vědí, jak by se na to mělo jít. Jenže tlak spojený s funkcí šéfa nároďáku je tak obří, že poslední dobou se do ní chtělo už jen málokomu.